Federico Bravo: "Sarmiento tiene jugadores para estar a la altura en La Bombonera"

Federico Bravo fue uno de los debutantes de Sarmiento, el domingo pasado en el estadio Eva Perón, en la derrota por 2 a 1 frente a Vélez Sarsfield, pero ya registra una extensa trayectoria, por distintos clubes y países.

Una de las instituciones que lo vio vestir su camiseta fue Boca Juniors, equipo que el próximo domingo recibirá al Verde en La Bombonera, por la tercera fecha de la Copa de la Liga Profesional de fútbol.

En diálogo con Democracia, el mediocampista, de 27 años, quien conoce desde adentro el "Mundo Boca", considera que el equipo dirigido por Mario Sciacqua tiene razones para ilusionarse con sacar un resultado positivo en La Bombonera, a pesar de estar dando sus primeros pasos en Primera División.

"Empezamos la semana recuperándonos del esfuerzo grande que hicimos ante Vélez, uno de los equipos que mejor juega a la pelota en Argentina, pero a partir de ahora ya estamos con la cabeza puesta en Boca, que es el partido que todos quieren jugar, en La Bombonera, con todo lo que significa. Por más que no hayamos logrado putos con Vélez, estamos tranquilos y sabemos que, mejorando unos pequeños detalles, desde La Bombonera podemos traernos algo", confió Bravo, quien llegó a Sarmiento proveniente del Riga FC, de Letonia.

Por otra parte, el volante central consideró que el Verde tiene el material necesario para enfrentar el compromiso y no se verá afectado por el siempre mencionado "miedo escénico" que impone el estadio de La Ribera.

"Tenemos un grupo espectacular, con mucha humildad, y todos están preparados para jugar en La Bombonera", aseguró.



El paso por el "Mundo Boca"

Haber vivido desde adentro el "Mundo Boca" le da a Bravo, en la previa, un plus, a la hora de enfrentar el partido del domingo, por lo que toda la parcialidad del Verde espera que contagie al resto del plantel sus vivencias en la entidad xeneize.

"Tuve la suerte de vivir el 'Mundo Boca', como se dice, y realmente es así. Entrar a Casa Amarilla, a La Bombonera o a la pensión es darse cuenta de que se está en uno de los clubes más grandes del mundo", expresó.

Sin embargo, Bravo niega haber sentido "la presión de jugar en la Primera de Boca", durante su estadía en Casa Amarilla.

"El día a día lo disfruté mucho, formar parte de un plantel con mucha jerarquía, convivir con gente que vivía para atendernos, que trabajaban para nosotros cuando teníamos 14, 15 o 16 años. Cuando llegué a Primera División, lo disfruté muchísimo", describió.

Al igual que muchos de sus contemporáneos, la exigencia y el poderío de Boca impidieron que lograra mayor continuidad en el Xeneize. "Es muy difícil consolidarse en Boca, no solo hay que reunir condiciones técnicas, hay que estar preparado de la cabeza, porque te exige el 100% permanentemente. La competencia es importante, porque llegan jugadores ya consagrados", reconoció.

"Cuando un jugador se consolida en el primer equipo de Boca, es cosa seria. Muchos van quedando en el camino, siempre está la posibilidad de demostrar en otros equipos que son buenos jugadores y pueden mantenerse en Primera División", destacó.

Con todos los ingredientes propios de la previa y su pasado en el Xeneize, Bravo reconoce que será un partido con sabor particular para él. "Sí, es especial, porque pasé muchos años en el club, terminé la escuela, viví en la pensión con compañeros. El día a día en Boca es hermoso. Es un club que me dio mucho y estoy muy agradecido", remató.

--

--> El plantel sigue entrenando para el choque ante el Xeneize

--> Jugadores con pasado en el "Mundo Boca": un punto a favor de Sarmiento para la visita a La Bombonera