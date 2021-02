Tevez no entrenó, pero sería titular el domingo ante Sarmiento

Carlos Tevez no participó hoy del entrenamiento del plantel de Boca Juniors, en el predio de Ezeiza, tras la muerte de su padre el domingo pasado, pero retomará el trabajo en los próximos días y se espera que sea titular ante Sarmiento de Junín, el domingo próximo en la Bombonera.

El capitán "xeneize" regresó de urgencia y con permiso especial desde Rosario en la tarde del domingo y no fue parte del equipo que derrotó por 1-0 a Newell's Old Boys.

Tras despedir a Segundo, su padre, en una ceremonia íntima junto con familiares y amigos en la tarde del lunes, el referente e ídolo boquense decidirá en las próximas horas cuándo regresará a las prácticas.

En el cementerio Jardín de la Paz, en la localidad bonaerense de Pilar, estuvo presente el expresidente de la Nación, Mauricio Macri, también extitular del club de la Ribera cuando Tevez surgió como jugador, a comienzos de la década del 2000. También asistieron Claudio Tapia, titular de la AFA; y el exjugador Rolando Schiavi, amigo personal del "Apache".

Todo el equipo "xeneize" le dedicó el triunfo del domingo en Rosario a Tevez, cuando el autor del gol, el defensor Carlos Izquierdoz, hizo las señal del "10" con las manos tras convertir el tanto de la victoria.

El entrenador Miguel Russo supervisó hoy el trabajo del plantel de cara al próximo partido, ante Sarmiento de Junín el próximo domingo a las 21.30 en la Bombonera.

La idea del DT es que mañana o pasado Tevez se sume a los trabajos y evaluar como está en lo anímico, para ponerlo desde el inicio el próximo fin de semana.

Con el correr de los días se verá quien saldría ante el regreso de Tevez: si Eduardo Salvio -quien lo reemplazó ante Newell's- o si lo haría Mauro Zárate, de pobre desempeño en Rosario.

Esa sería por ahora la única duda que presenta el actual bicampeón argentino, ya que el técnico quedó muy conforme con las dos variantes de jugadores juveniles que puso ante los rosarinos: Nicolás Capaldo como marcador de punta derecha; y Cristian Medina como volante de gran despliegue y buen pie.

En la nueva posición de Capaldo, Boca tiene a Julio Buffarini y a Leonardo Jara, a quienes se le vence el contrato el 30 de junio próximo.

En el caso del ex San Lorenzo, el consejo de fútbol ya tiene tomada la determinación para que no siga en el club. El caso de Jara es distinto, porque más allá del bajo rendimiento del jugador en los últimos partidos, el club todavía no tomó una decisión.

En la práctica de hoy, Jorman Campuzano -quien se retiró con una molestia muscular el domingo en Rosario- hizo los trabajos regenerativos junto a sus compañeros que jugaron el fin de semana, mientras que el resto del plantel realizó el tradicional fútbol reducido de los martes.

El defensor Marcos Rojo, la única incorporación de Boca en este mercado de pases, sigue con su preparación aparte para ponerse a punto, después de haber jugado muy poco el año pasado.

Según le dijeron a Télam allegados al cuerpo técnico boquense, el exManchester United podría debutar ante Claypole el miércoles 3 de marzo por los 32avos. de la Copa Argentina, encuentro a jugarse en el estadio de Lanús.

También continúan con su recuperación de distintas lesiones Ramón "Wanchope" Abila y Agustín Almendra, a la espera de que en la próxima semana puedan trabajar a la par del grupo.

Por último, se confirmo que los exjugadores Pablo Ledesma y Claudio Morel Rodríguez dirigirán dos categorías de las divisiones juveniles, a quienes se sumará la presencia de Mauricio "Chicho" Serna como nexo entre los coordinadores Diego Soñora y Blas Giunta, y el resto de los entrenadores.

Boca recibirá a Sarmiento de Junín el próximo domingo desde las 21.30 por la tercera fecha de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional, con el arbitraje de Nicolás Lamolina.