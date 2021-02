Colón derrotó a San Lorenzo y dejó sin invicto a Davobe

Colón derrotó anoche por 2 a 0 a San Lorenzo en Santa Fe y dejó sin invicto al DT "azulgrana", Diego Davobe, al mismo tiempo que alcanzó el puntaje de Banfield y Estudiantes de La Plata, en la Zona 1 de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol.

El intenso calor y la humedad que se hicieron presentes en el estadio, parecieron complicar al visitante, que no pudo generar peligro, sobre todo en el segundo tiempo.

El primer gol santafesino lo marcó el ingresado Alexis Castro, a los 22 minutos. Luego, un error compartido entre el arquero Fernando Monetti y el central Federico Gattoni, allanó el camino para que Tomás Sandoval estampara el 2 a 0 definitivo, en el quinto minuto de descuento.

San Lorenzo no pudo seguir por la senda ganadora, luego del arranque con triunfo en el campeonato y la Copa Argentina, y se quedó sin invicto en el ciclo Diego Davobe.

Resultados

- Huracán 1 (Chávez) vs Unión de Santa Fe 1 (Cañete)

- Central Córdoba (SdE) 2 (Giménez, Sequeira) vs Atl. Tucumán 1 (Lotti)



Partido para hoy

21.10 - Copa Argentina: Lanús vs Real Pilar

Cancha: Arsenal de Sarandí