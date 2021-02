Vicentini: "Nadie nos regaló jugar en Primera y estamos para hacerle frente a cualquiera"

La derrota del domingo pasado frente a Vélez, en el estadio Eva Perón, dejó un parámetro de la realidad de Sarmiento en su regreso a Primera División. El equipo dirigido por Mario Sciacqua fue superado por momentos por El Fortín, en su debut en la Copa de la Liga Profesional, pero terminó el partido con la sensación de una levantada en el segundo tiempo, que ilusiona con un porvenir alentador de cara a lo que viene.

Y la próxima fecha también será de máxima exigencia para el Verde, ya que deberá viajar a Capital Federal, para enfrentar a Boca en La Bombonera, el domingo a las 21.30. Sin demasiado tiempo para lamentar el traspié contra Vélez, el arquero de Sarmiento, Manuel Vicentini, prefiere rescatar los aspectos positivos del encuentro, que terminó 2 a 1 a favor de los dirigidos por Mauricio Pellegrino.

"Sabíamos que nos enfrentábamos a un equipo que viene jugando desde hace mucho tiempo cosas importantes, con participaciones en torneos internacionales y con muy buen funcionamiento colectivo. Creo que pocos equipos en el fútbol argentino tienen la transición de pelota de Vélez", analizó Vicentini, en diálogo con Democracia.

"Era un arranque para medirnos con un rival de alto nivel y creo que en los primeros 15 minutos salimos a esperar, a ver qué pasaba. Por supuesto, no era la intención, pero era un poco inevitable, por lo que significaba el primer partido en Primera División, después del ascenso. Creo que Vélez fue en esos minutos, pero hasta que encontraron el gol, con una gran jugada individual, no nos estaban lastimando", aseguró.

Por otra parte, el guardavalla santafesino, de 30 años, consideró que Sarmiento "se fue soltando de a poco" y "a toda la gente le quedó una buena sensación del equipo en el segundo tiempo". "Nos golpeó el segundo gol de Vélez, porque llegó cuando mejor estábamos en el partido. Pecamos de desordenarnos más de lo debido, lo habíamos hablado en el entretiempo, pero lo sufrimos", lamentó, al rememorar el contragolpe que terminó en el tanto de Thiago Almada, en una réplica del contragolpe del encuentro amistoso contra Almirante Brown, que terminó con derrota por 1 a 0, el fin de semana previo al debut.



El gol de Janson

La foto del primer gol del equipo de Liniers, anotado por Lucas Janson con un remate desde larga distancia, que se clavó en el ángulo superior izquierdo, muestra a Vicentini volando casi desesperadamente sobre su poste, con la certeza de que no podrá impedir la apertura del marcador.

Un instante que resumió a las claras la brecha entre la Primera Nacional y la elite del fútbol argentino. "Ahí tomamos dimensión de lo que es la jerarquía individual y más en un club como Vélez. Es un equipo que juega la Copa Libertadores, con jugadores muy importantes. Si Janson no destrababa el partido con esa jugada, quizás a Vélez también se le hubiera hecho difícil. Es algo con lo que hay que lidiar en Primera", admitió.

Y agregó: "Fue como un clic, porque nos dimos cuenta de que, tal vez, de ahora en más tenemos que entrar con más soltura a la cancha y no especular con lo que podría pasar en los minutos iniciales".

El sueño de jugar en La Bombonera

La visita a la Bombonera, sin embargo, planteará un nuevo desafío a los dirigidos por Sciacaqua: lidiar con el hecho de que será el partido que muchos de los jugadores de Sarmiento sueñan desde hace mucho tiempo con jugar, pero, a la vez, con la necesidad de empezar a sumar puntos en la Copa de la Liga Profesional.

"Es un partido muy lindo para jugar, pero, como le dije a mis compañeros, respeto a todo el mundo, pero nadie nos regaló nada. Nos ganamos el derecho a jugar en Primera División, somos el campeón de la Primera Nacional", afirmó Vicentini, que junto con Federico Bravo y Guido Vadalá es uno de los integrantes del plantel del Verde que conoce desde adentro el "Mundo Boca".

"Para muchos de nosotros es algo así como un premio llegar a jugar en la Bombonera, una experiencia muy linda, después de haber luchado tanto. Para mí en especial, poder volver a pisar esa cancha es muy especial y estoy orgulloso de poder jugar con Sarmiento en las principales canchas del fútbol argentino", expresó el capitán del conjunto juninense.

La cuestión del "miedo escénico", que en el análisis previo aparece con un elemento que jugará su parte en el partido, podría quedar relativizado por la ausencia de público en las tribunas, por la continuidad de las medidas sanitarias contra el COVID-19, un aspecto que Vicentini no se atreve a soslayar, a la hora de imaginar el partido con Boca.

"Para el folklore del fútbol, y para el espectáculo, sin dudas que lo más lindo sería que hubiera público, aunque sea del rival y, en este caso, con lo que significa la hinchada de Boca. Pero, en cuanto al juego y al momento de Sarmiento, quizás sea un punto a favor, porque nos puede permitir sobrellevar mejor el partido, principalmente, a los jugadores más jóvenes. El aliento del público siempre es un plus para el club local", reconoció.

Finalmente, Vicentini fue contundente a la hora de referirse a las probabilidades de que Sarmiento se lleve algo de La Boca: "Claro que podemos ganar. Como siempre decimos, no nos regalaron estar en Primera, tenemos una muy buena base y le agregamos buenos jugadores, que vinieron a aportar su experiencia al equipo. Estamos en condiciones de hacerle frente a cualquier rival".

