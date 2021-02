Vélez Sarsfield hizo valer su calidad ante un Sarmiento que puso todo, pero no le alcanzó

Vélez Sarsfield, sin sobrarle mucho, ante un rival como Sarmiento, que puso todo para tratar de equiparar el mejor juego de su rival, se impuso 2 a 1 al CAS, en el regreso al fútbol de Primera División del “verde” juninense.

“El Fortín”, que ganó sus dos partidos y suma seis unidades tras superar a Newell´s 1 a 0 en la fecha inicial, aprovechó sus individualidades para ponerse 2 a 0 arriba en el tanteador ante un conjunto verdolaga, que mejoró en el complemento con el ingreso de jugadores que lo habían llevado al ascenso, pero no le alcanzó, ya que el descuento llegó a un minuto del final del encuentro.

En el estadio “Eva Perón” y en una tarde de domingo muy calurosa, el conjunto de Liniers hizo prevalecer su mayor jerarquía individual y colectiva, con las conquistas de Lucas Janson, un golazo a los 12´ del primer tiempo, y del talentoso Thiago Almada a los 17´ del complemento.

Con amor propio y el aporte de los cambios que le cambiaron bastante la cara al conjunto de Mario Sciacqua, llegó el descuento local, que volvió a Primera División luego de tres años y siete meses, por intermedio del goleador del conjunto, el “Boconcito” Jonatan Torres a los 49´ del segundo período.

Con este éxito, el equipo del DT Mauricio Pellegrino llegó a lo más alto de la clasificación en la zona 2, junto a Lanús, ambos con 6 unidades, ya que el pasado fin de semana había derrotado a Newell’s (1-0).

Por su lado, el elenco juninense todavía adeuda el encuentro Interzonal de la primera fecha ante Platense, conjunto que ascendió junto al “verde” y que ayer empezó ganando.

Desde el comienzo, Vélez mostró un juego más atildado y con un remate de Lucas Janson a los dos minutos, creó la primera zozobra al arco de Manuel Vicentini.

Una subida de Guidara por derecha (algo que se repitió mucho en le etapa de ida) volvió a complicar a la zaga local y el CAS recién se aproximó a los 11’, con un centro-shot del debutante Gabriel Alaniz que controló Lucas Hoyos.

Un minuto más tarde, tras un mal rechazo de Vicentini al lateral, llegó el gol de la apertura. Tras el saque lateral rápido que hizo Lucero, recibió la pelota Lucas Janson, se acomodó para la derecha y con un remate al ángulo del segundo palo, desde 25 metros, en posición de “10”, y venció al portero local, quien no logró reaccionar a tiempo.

Con los juveniles Luca Orellano y Almada manejando los hilos del equipo, los del “Fortín” tuvieron el control del balón y del partido, llegando a través de Guidara en dos ocasiones, mientras que Sarmiento tuvo aproximaciones tras una mala salida del fondo velezano y remate desviado de Torres y con una combinación de Garnier y Graciani, cuyo centro final no pudo ser conectado por ningún compañero, frente a la valla de calle Gandini.

Con oficio, Vélez continuó manejando el desarrollo, tal vez sin generar situaciones claras para convertir, pero con la serena convicción de sentirse dueño del partido.

Sarmiento, al que todavía le falta ensamble y rodaje tras haber alcanzado el ascenso, recién tuvo una aproximación –más o menos concreta- con un disparo alto de Fausto Montero, a los 42 minutos.

En el segundo tiempo, el elenco juninense buscó adelantarse en el terreno y apostó al ingreso del colombiano Sebastián Rincón, para intentar ganar peso ofensivo.

Presamente al delantero “cafetero” le hicieron falta en tres cuartos de cancha, dejó seguir el árbitro Jorge Baliño y partió la contra de la “V”. Juan Martín Lucero se fue solo por derecha y en buen momento mandó centro paralelo a la valla para que Almada se llenara la boca de gol y pusiera el 2 a 0 desde el borde del área chica.

Enseguida, Sciacqua mandó a la cancha a tres jugadores que habían sido protagonistas del ascenso, Sergio Quiroga, Fabio Vázquez y Benjamín Borasi y el equipo mejoró mucho, porque fue más vertical y creó algunas opciones.

Un par de remates de “La Bruja” Vismara y de Borasi (exigió a Lucas Hoyos) fueron el anuncio que podría llegar el descuento, que se concretó en el cuarto de los cinco minutos adicionados.

Tras una falta, lanzó preciso centro desde la izquierda Lautaro Montoya fue conectado de cabeza por Jonatan Torres y la pelota llegó al fondo de las mallas, aunque a Sarmiento solo le quedó un ataque más que terminó en centro de Rincón a las manos de Hoyos.

Así quedó decretada la derrota del “Verde” ante un equipo que tiene muy buenas individualidades y hace un par de años trabaja casi con el mismo plantel.

El próximo domingo, el conjunto sarmientista visitará al poderoso Boca Juniors en “La Bombonera” y Vélez se enfrentará en el Interzonal a Argentinos Juniors, por la tercera fecha de la zona 2.