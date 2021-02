Sarmiento cayó ante Vélez por 2 a 1 en el debut

Sarmiento cayó ante Vélez por 2 a 1 en el partido debut que se disputó esta tarde en el estadio "Eva Perón", por la segunda fecha de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional.

El equipo de Liniers se impuso con los goles de Lucas Janson, a los 12 minutos del primer tiempo, y el juvenil Thiago Almada, a los 17 del complemento.

A su vez, casi en el tiempo de descuento, el equipo juninense descontó con un cabezazo de Jonatan Torres.

El equipo de Mauricio Pellegrino es uno de los líderes de la Zona B al haber conseguido dos triunfos en igual cantidad de presentaciones, mientras que el "Verde" hizo su debut en esta jornada en la categoría, ya que adeuda un partido de la primera fecha ante Platense.

Vélez jugará el viernes ante Argentinos Juniors, en el Interzonal, mientras que Sarmiento efectuará una difícil visita a la Bombonera donde lo recibirá Boca, en cotejo válido por la tercera fecha, zona 2.