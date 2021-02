Gimnasia fue contundente y venció a Talleres de Córdoba

Gimnasia y Esgrima La Plata logró anoche un claro triunfo ante Talleres de Córdoba por 3 a 0, en el estadio Juan Carmelo Zerrillo, por la segunda fecha de la zona B de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol.

Los goles fueron anotados por Marcelo Weigandt (4m. PT); Braian Alemán (20m. ST), de penal; y Lucas Barrios (41m. ST). El encuentro no estuvo exento de polémicas, ya que el local sufrió la expulsión de Harrinson Mancilla, mientras que Talleres perdió a Franco Fragapane y Enzo Díaz, que también vieron las ojos.

En el primer tiro de esquina, llegó el centro pasado de Matías Miranda desde la izquierda para que sorprendiera Weigandt llegando por derecha, sin marca, para definir con un zurdazo rastrero a la izquierda de Marcos Díaz, que no alcanzó a desviar.

Talleres reaccionó de inmediato y por poco no llegó a la igualdad, después de una hábil maniobra de Franco Fragapane por izquierda, que envío un centro para el cabezazo de Nahuel Tenaglia que 'besó' el travesaño del arco del 'Lobo'.

Los cordobeses, con mayor posesión de la pelota, se fueron adelantando en el campo, pero no encontraron la precisión adecuada para la definición.

Mientras que Gimnasia, obligado a jugar de contraataque, en una esporádica llegada tuvo una buena chance para aumentar, cuando Brahian Alemán ejecutó un tiro libre con un centro aéreo que conectó de cabeza Maximiliano Coronel para asistir a Eric Ramírez, cuyo remate se estrelló en el caño izquierdo de la valla cordobesa.

En el segundo período continuó el buen ritmo, con los dirigidos por el uruguayo Alexander Medina lanzados al ataque, pero desperdiciando buenas ocasiones para convertir como sucedió en una escapada por izquierda de Carlos Auzqui, que asistió con un pase entre líneas al brasileño Guilherme Parede, que desde buena posición remató apenas desviado, cerca del caño izquierdo del arco de Rodrigo Rey.

Más tarde, el elenco local logró aumentar la ventaja por el penal convertido por Alemán, que había sido mal sancionado por el árbitro Germán Delfino, confundido por la caída de Weigandt dentro del área, cuando la falta de Auzqui fue algunos centímetros afuera.

El Lobo lograría liquidar la historia, con un soberbio cabezazo del ingresado Lucas Barrios, para decorar el resultado, demasiado abultado para la paridad de las acciones.

Por la tercera fecha, Gimnasia visitará a Independiente, en el estadio Libertadores de América, el sábado 27 a las 19.20, mientras que el mismo día a las 17.10, Talleres recibirá a Newell's Old Boys, en el estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba.