Comienza la segunda fecha de la Liga Profesional, en la que Sarmiento debutará recibiendo a Vélez

Gimnasia y Esgrima La Plata, que debutó con un positivo empate ante Boca Juniors, recibirá hoy a Talleres de Córdoba, uno de los punteros del grupo “B”, en el inicio de la segunda fecha de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol.

El partido se jugará en el estadio “Juan Carmelo Zerillo” de La Plata desde las 19.15, con el arbitraje de Germán Delfino y transmisión de Fox Sports Premium.

El "Lobo", dirigido técnicamente por la dupla Leandro Martini y Mariano Messera, tuvo un positivo debut en La Bombonera con un empate 2-2 contra Boca que se encaminaba a ser victoria de no ser por la pegada del colombiano Edwin Cardona, autor del gol de tiro libre a cinco minutos del final.

Talleres, por su parte, fue uno de los cuatro equipos del grupo “B” que empezó con victoria y en su caso fue por 1-0 ante Patronato de Paraná con gol de Carlos Auzqui, en su nueva función de centrodelantero.

Gimnasia anuncia el debut del arquero Rodrigo Rey, entre los tres cambios que hará respecto de la formación que jugó con Boca: Matías Miranda y Johan Carbonero ingresarán por Matías Pérez García y el paraguayo Víctor Ayala, ambos lesionados.

"A Rey lo vimos bien en los entrenamientos, está para competir y será el titular”, informó Messera, que dijo que el mediocampista Emanuel Cecchini, que este mediodía firmó hasta fin de año con el club, no estará convocado porque aún no trabajó con el grupo.

“Ayala y Pérez García son bajas importantes, pero tanto Miranda y Carbonero se pudieron meter el otro día desde el banco muy bien, y afrontaremos el partido de mañana de esa manera”, agregó.

Por su parte, el uruguayo Alexander Medina, DT de la "T", repetirá la formación que inició el partido contra Patronato.

Gimnasia y Talleres se enfrentaron por última vez el pasado 28 de diciembre por la Copa Diego Maradona y fue empate 2-2 en el bosque platense.

Por su parte, Banfield, que viene de ganarle a Racing Club de Avellaneda en el debut, visitará ésta noche a Arsenal de Sarandí, que en su estreno perdió con San Lorenzo, en el otro encuentro válido por la segunda fecha de la Copa de la Liga Profesional, en este caso por la zona “A”.

El partido se jugará este viernes desde las 21.30 en el estadio “Julio Humberto Grondona” y contará con el arbitraje de Fernando Echenique.

El "Taladro" lidera su grupo con tres unidades -al igual que Colón, Estudiantes, Godoy Cruz, Rosario Central y San Lorenzo- tras el triunfo por 2-0 en la primera fecha ante el Racing de Juan Antonio Pizzi.

El conjunto de Javier Sanguinetti tuvo un correcto desempeño en el encuentro ante "La Academia" por lo que su entrenador repetiría el mismo equipo que paró en el debut.

Arsenal, por su parte, podría ir con algunos cambios que analiza su director técnico Sergio “Huevo” Rondina luego de la derrota ante el "Ciclón".

En la zona del mediocampo, Alejo Antilef ingresaría por Nicolás Castro, mientras que en el ataque Facundo Pons lo haría en lugar del uruguayo Jhonatan Candia.

Los protagonistas

En los dos cotejos de hoy, estas serán las probables formaciones:

Gimnasia y Esgrima La Plata: Rodrigo Rey; Marcelo Weigandt, Maximiliano Coronel, Germán Guiffrey y Matías Melluso; Harrinson Mancilla y Matías Miranda; Erik Ramírez, Brahian Alemán y Johan Carbonero; Nicolás Contín. D.T.: Leandro Martini-Mariano Messera.

Talleres de Córdoba: Guido Herrera; Nahuel Tenaglia, Rafael Pérez, Piero Hincapié y Enzo Díaz; Federico Navarro y Juan Méndez; Franco Fragapane, Joel Soñora y Diego Valoyes; Carlos Auzqui. D.T.: Alexander Medina.

Arsenal: Nicolás Navarro; Julián Navas, Emiliano Méndez, Mateo Carabajal y Emiliano Papa: Leonel Picco, Jesús Soraire, Alejo Antilef y Alan Ruíz: Facundo Pons y Lucas Albertengo. DT: Sergio Rondina.

Banfield: Mauricio Arboleda; Emanuel Coronel, Alexis Maldonado, Luciano Lollo y Franco Quinteros; Martín Payero, Alejandro Cabrera y Giuliano Galoppo; Juan Álvarez, Luciano Pons y Mauricio Cuero. D.T.: Javier Sanguinetti.

El resto de la fecha

Luego de los dos partidos de hoy, este es el cronograma de cotejos previstos y los árbitros encargados de impartir justicia en cada uno de ellos:

Mañana sábado: a las 17.10, Godoy Cruz de Mendoza–Estudiantes de La Plata, siendo juez Diego Ceballos; y Lanús–Defensa y Justicia, Fernando Espinoza.

A las 19.20, Racing–Aldosivi de Mar del Plata, con contralor de Facundo Tello Figueroa; y a las 21.30, River Plata–Rosario Central, con arbitraje de Fernando Rapallini.

Domingo 21: a las 17.10, Argentinos Jrs.–Platense, árbitro Néstor Pitana; y SARMIENTO DE JUNÍN-Vélez, Jorge Baliño.

Desde las 19.20, Patronato de Paraná-Independiente, con contralor de Mauro Vigliano; y a las 21.30, Newell’s–Boca, dirigidos por Darío Herrera.

Lunes 22: a las 19.15, Huracán–Unión de Santa Fe, con el árbitro Hernán Mastrángelo; y Atlético Tucumán–Central Córdoba, Pablo Echavarría.

A las 21.30, Colón de Santa Fe-San Lorenzo de Almagro, con arbitraje de Patricio Loustau.