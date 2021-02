Sciacqua anticipó que Sarmiento jugará "ordenado y de contragolpe" contra Vélez

El DT de Sarmiento, Mario Sciacqua, habló ayer en conferencia de prensa, en la previa al partido del próximo domingo contra Vélez Sarsfield, en el estadio Eva Perón, y aseguró que su equipo deberá mantener el "orden táctico" y apostar al contragolpe, como herramientas principales para intentar quedarse con los tres puntos.

Desde la sede del club, el entrenador del Verde reconoció estar "muy ilusionado y con ansiedad de ver al equipo jugando en Primera", a la vez que se mostró conforme con el trabajo de los refuerzos que llegaron para afrontar la temporada.

"Sinceramente, estoy muy ilusionado y con ansiedad de ver este equipo jugando en Primera División. Sabemos que habrá un proceso de adaptación, que no será fácil, pero estamos confiados en hacer un buen papel", expresó Sciacqua, sobre el inminente debut de Sarmiento por la Copa de la Liga Profesional.

Asimismo, el DT aseguró que la premisa será mantener la línea de juego afianzada durante la campaña en la Primera Nacional, pero admitió que existe una diferencia marcada con el nivel al que se enfrentará el Verde en la máxima categoría.

"El objetivo es trasladar la idea que teníamos a Primera. El otro día me preguntaban cuál era la diferencia entre Primera Nacional y Primera División y claramente la diferencia está en el control de los espacios. Lo veíamos con el partido que jugaron Vélez y Camioneros (por Copa Argentina). Veíamos a un equipo con mucho empuje, con un gran entrenador, pero la diferencia que hacía Vélez en la ocupación de los espacios y la velocidad de juego era abismal", destacó.



"Jugadores para Sarmiento"

En otro pasaje de la rueda de prensa, Sciacqua también se refirió a las incorporaciones que arribaron a Junín como "jugadores para este momento de Sarmiento" y admitió que la versión del Verde que se vio la semana pasada en el estadio Eva Perón, en el amistoso frente a Almirante Brown, "no tiene nada que ver con lo que se verá el domingo ante Vélez".

"Al 90% de los jugadores que vinieron los he dirigido o los he pedido en algún momento. Hay jugadores para distintos clubes y estos jugadores son para este momento de Sarmiento. Tuvimos un funcionamiento con Newell's (en el primer amistoso disputado en Rosario) y otro con Almirante Brown y eso es un problema. Seguramente, vamos a ir de menos a más en nuestro rendimiento, aunque de entrada nos toca un fixture difícil", señaló el DT, en referencia a que, en la próxima fecha, el conjunto juninense deberá visitar a Boca en la Bombonera.

E insistió: "Lo que se vio con Almirante Brown, con nuestros dos centrales jugando en la mitad de cancha y los laterales casi de extremos, no tiene nada que ver con lo que se va a ver el domingo. Esperamos a un Vélez con mucha dinámica y a un Sarmiento ordenado, seguramente contragolpeando".

"No me caso con ningún sistema"

Con respecto al sistema táctico que empleará contra El Fortín, Sciacqua se limitó a confirmar que jugará con dos líneas de cuatro, sin hacer referencia todavía a los nombres propios. "No me caso con ningún sistema, pero tampoco me voy a pasar al extremo de pensar en mi sistema únicamente en función de mi rival. Ante todo, miramos lo nuestro", exclamó.

Sobre Vélez, el DT se refirió al triunfo que logró en la primera fecha ante Newell's Old Boys y subrayó que "utilizó muy bien las bandas y le hizo mucho daño" a La Lepra.

Finalmente, dedicó un elogio al entrenador del equipo de Liniers, Mauricio Pellegrino, y hasta reveló una anécdota reciente con el exdefensor de la institución, multicampeón en los '90.

"Durante la cuarentena, Mauricio nos abrió las puertas del entrenamiento y vimos cómo trabaja. Es un gran DT, pero el hecho de que hayamos podido ver la práctica no significa nada. El partido es otra historia", comentó Sciacqua.

--> Comienza la segunda fecha de la Liga Profesional, en la que Sarmiento debutará recibiendo a Vélez