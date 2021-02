"El Fortín" llegará entonado a visitar al Verde

Vélez derrotó anoche a Deportivo Camioneros por 3 a 1 en el estadio "Julio Humberto Grondona" por los 32avos. de final de la Copa Argentina y avanzó a la siguiente instancia del certamen, en la que se medirá con Talleres de Córdoba o Atlético Rafaela.

El "Fortín", que el domingo visitará a Sarmiento por la Copa de la Liga Profesional, se puso en ventaja con un gol de tiro libre de Pablo Galdames, a los 6´ del primer tiempo, y estiró la diferencia a los 10, con tanto de Hernán de La Fuente.

A los 24 minutos de la misma etapa, Camioneros

reaccionó y llegó al descuento con un penal que generó polémica y que Gonzalo Parisi cambió por gol, pero Vélez no acusó el golpe y volvió a anotar a los 29´ con el lateral Miguel Brizuela como autor del tercero para irse al descanso.

En el complemento, no mermó la superioridad del equipo de Primera División sobre el que milita en el torneo Federal "A", pero por falta de eficacia el conjunto de Liniers no logró ampliar la ventaja, por lo que el encuentro culminó 3 a 1.

Ahora, los dirigidos por Mauricio Pellegrino aguardan por el vencedor del partido entre Talleres de Córdoba y Atlético Rafaela, que todavía tiene sede y horario por confirmar, para conocer a su próximo rival, mientras que el domingo llegarán a Junín para visitar a un Sarmiento que debutará en el círculo superior, en su regreso a la máxima categoría.