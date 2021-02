Emotivo empate y muchas expulsiones en Ambos Mundos - Rivadavia (J)

En un partido que empezó con muchos nervios, pierna fuerte y desleal y tres expulsados antes de los 20 minutos, todo mejoró de allí en más y en juego con muchas emociones, empataron 3 a 3 el local, Ambos Mundos, y Rivadavia de Junín, por el Nocturno de fútbol "Ciudad de Junín" que tiene en juego la Copa La Pequeña Familia.

En los primeros minutos del cotejo, Franco Mecozzi debió trabajar en un par de ocasiones para salvar a la valla del tricolor, mientras que Varas fue exigido una vez sobre el cuarto de hora inicial.

Enseguida, fueron expulsados Zarlenga (R) y Catena (AM), por agresión mutua y tres minutos más tarde vio la tarjeta roja Sayago, de la visita, por lo que quedó 10 para el local contra 9 del albiceleste.

Ambos Mundos se puso en ventaja a los 26´, con un buen desborde por derecha y posterior centro de Raíces, que mandó al fondo de las mallas con certero cabezazo el delantero Elián Pirani.



No se quedó con el vuelto el elenco de Luis Forzano y lo empató a los 30´, luego de que aprovechara una mala salida desde el fondo del dueño de casa y Palleros mandó a la red para colocar el 1 a 1, con lo que se fueron al descanso.

Pese a tener un hombre menos, Rivadavia se adelantó en el marcador a los 7´ del complemento, cuando Austin Gilardoni aprovechó una rápida contra que manejaron Cristian Sánchez y Palleros y colocó el 2 a 1 parcial.

Ambos Mundos se desesperó, perdió la brújula por algunos minutos, pero a los 28´ llegó al empate con un certero cabezazo de Juan Gatti, quien había ingresado antes de cerrarse la etapa inicial.

Y cuando la paridad parecía sellada, una rápida contra, tras un pelotazo que salió desde el fondo, le permitió a Torres irse en soledad, esperar la salida de Mecozzi y colocar a los 45' el 3 a 2, que aunque lo parecía, no fue definitivo.

Es que en tiempo de descuento, Franco Rodríguez marcó tras un centro el 3 a 3 ingresando por el segundo palo y puso el 3 a 3 que resultó definitivo y que hace crecer las chances de seguir en el torneo para el tricolor (suma 4 unidades), ya que en la última fecha enfrentará al ya clasificado Rivadavia de Lincoln (tiene seis), que viene de golear anteanoche 11 a 0 a Deportivo Baigorria (sin puntos).

Rivadavia de nuestra ciudad (un punto) jugará ante los eliminados baigorritenses, deberá ganar y esperar un triunfo de los linqueños para definir el pase a la otra instancia por diferencia de goles, algo que por ahora no lo favorece.

En la continuidad del torneo Nocturno, esta noche desde las 21.30, en el estadio de River Plate, jugarán Sarmiento y B.A.P.