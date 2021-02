Pese a la derrota con Almirante Brown, Vicentini confió en que Sarmiento llegará bien al debut con Vélez

Luego del envión anímico del triunfo en la final por el ascenso a Primera División, y la imagen positiva dejada en Rosario en el primer amistoso contra Newell's Old Boys, Sarmiento sufrió el viernes pasado una derrota que encendió las alarmas del equipo dirigido por Mario Sciacqua, a pocos días del debut en la Copa de la Liga Profesional, el próximo domingo de local ante Vélez Sarsfield.

La caída por 1 a 0 ante Almirante Brown en el Estadio Eva Perón, en un nuevo encuentro preparatorio para el comienzo oficial de la temporada, desnudó cierta falta de peso ofensivo en el Verde y algunos errores puntuales en la transición defensiva, que el conjunto de Isidro Casanova pudo capitalizar con un contragolpe, que terminó en el gol anotado por "Pomelo" Vera.

Sin embargo, en la intimidad del plantel tomaron nota de lo sucedido, pero confían en que llegarán "en buena forma" al estreno contra El Fortín. "Nos fuimos con la sensación de haber tenido mucha posesión y control de la pelota, pero es cierto que nos faltó ese toque final en el área rival. En el descanso del entretiempo, hablamos de no entrar en la impaciencia y desordenarnos atrás, por no poder concretar. Lamentablemente, en una jugada desafortunada, nos terminaron convirtiendo", analizó el arquero titular del Verde, Manuel Vicentini, en diálogo con Democracia.

"Hay que tener las alarmas prendidas, estar atentos a esas situaciones en las que no podemos hacer la diferencia en el marcador. En el campo de juego, creo que la hicimos, pero no en el marcador", agregó el guardameta santafesino, quien, por otro lado, aclaró que "es bueno que estas cosas hayan pasado ahora, antes de arrancar el torneo".

Por otra parte, y pese a que el entrenador pidió insistentemente a sus jugadores poner atención en el "orden defensivo", durante el intervalo entre el primer tiempo y el segundo, Vicentini consideró que el equipo no se desarticuló en la cancha, pero sí se adelantó varios metros, presionado por la falta de eficacia en el área rival.

"No creo que hayamos perdido el orden, sino que la necesidad de conseguir el resultado o vernos superiores en el trámite pero no en el marcador, nos llevó a adelantar las líneas y Almirante Brown, en una contra bien ejecutada, nos terminó convirtiendo. Fue una desatención o un llamado a la atención, porque, en definitiva, hay que entender que si no se puede ganar, no hay que terminar perdiendo", reflexionó.

Cambios en la zaga central

El duelo con Almirante Brown mostró a un Vicentini activo a la hora de dar indicaciones a la línea defensiva, que presentó una dupla central completamente distinta a la del final de torneo de la Primera Nacional -Marcelo Herrera junto a Nicolás Bazzana, que se perfilan como titulares ante Vélez; mientras que en la temporada pasada terminaron jugando Federico Mancinelli y Braian Salvareschi-.

La urgencia de acoplar a la nueva pareja a la estructura del equipo, sumada a la propuesta de Sciacqua de salir jugando desde el arco propio, en lugar de apostar a las pelotas divididas, obligaron al arquero del Verde a asumir el rol de una especie de "técnico dentro de la cancha", o al menos, de forma más marcada que lo habitual.

"En estos partidos tratamos de hablar, para ir conociendo a las caras nuevas y el hecho de proponer salir jugando desde abajo, genera naturalmente ese diálogo, que es muy necesario para darle seguridad a la salida. Un error en ese sector de la cancha, genera inevitablemente una situación de peligro de gol para el rival", explicó Vicentini, que además aprobó el rendimiento del dúo de marcadores centrales que actuó el viernes en el Eva Perón.

"A la dupla la vi bien, son excelentes jugadores, pero no habíamos podido entrenar demasiado. Estos partidos sirven para conocernos y ver cómo se devuelven", destacó el arquero, tras recordar que el experimentado Federico Mancinelli, número puesto en la línea de fondo, sufrió un esguince de tobillo y no pudo estar presente en el partido contra Almirante Brown.

"Llegamos bien"

Finalmente, pese a la caída, Vicentini se mostró optimista con respecto a la realidad del equipo y el nivel que desplegará en el duelo ante el conjunto de Liniers, el domingo venidero, desde las 17.10.

"Vamos a llegar bien. Hablamos mucho durante la pretemporada, sabemos que fue una preparación distinta a la de un año normal, pero futbolísticamente nos encuentra bien, con ritmo y sin haber perdido contacto con la pelota desde que terminamos el campeonato en la Primera Nacional. Estamos preparados para salir a jugar, llegamos de muy buena forma", confió.