Con diez incorporaciones, Sarmiento es uno de los clubes con más movimientos en el mercado de pases

Mientras los equipos de mayor poderío en el fútbol argentino tuvieron un paso discreto por el mercado de pases actual y, en algunos casos, todavía no pueden contar con los refuerzos que desean desde el final de la temporada pasada, Sarmiento de Junín ya cerró la incorporación de diez jugadores, para encarar su participación en la Copa de la Liga Profesional, que iniciará el domingo próximo, de local ante Vélez Sarsfield.

Algunas de las caras nuevas que arribaron en las últimas semanas a la Ciudad Deportiva y firmaron su vínculo con el Verde tendrán un lugar asegurado en el once titular del debut. Otros, en cambio, apenas sumaron en el amistoso del viernes pasado, frente a Almirante Brown, sus primeros minutos en cancha y deberán seguir poniéndose a punto para pelear por un puesto.

Los que seguramente aparecerán frente a El Fortín serán el defensor Nicolás Bazzana y el volante Gabriel Alanís. También se abre una chance para Marcelo Herrera de sumarse a la zaga central, a raíz de la lesión de Federico Mancinelli, que se perderá el arranque del campeonato.

Frente al equipo de Isidro Casanova, el DT Mario Sciacqua también pudo probar al lateral izquierdo Lautaro Montoya y al delantero colombiano Sebastián Rincón, quienes podrían estar como alternativas en la jornada inicial.

La lista de refuerzos se completa con los volantes Fausto Montero, Federico Bravo, Braian Sánchez y los arqueros Facundo Ferrero y Nicolás Nocetti, que deberán esperar su turno, porque la titularidad de Manuel Vicentini aparece hoy como indiscutida.

Rendimientos dispares

El amistoso contra Almirante Brown, de la víspera del fin de semana, fue la oportunidad propicia para que el cuerpo técnico pudiera evaluar a los nuevos jugadores contra un equipo que acaba de ascender a la Primera Nacional.

El DT se mostró conforme por momentos con las actuaciones de Lautaro Montoya, que ingresó en el segundo tiempo por Claudio Pombo, y Fausto Montero, uno de los dos mediocampistas que alineó en el encuentro de preparación.

Sin embargo, Sciacqua también tiene la variante del cordobés Gabriel Alanís para acompañar a Federico Vismara en el círculo central. El ex Godoy Cruz jugó el primer tiempo contra los de Isidro Casanova de lateral izquierdo, teniendo en cuenta la lesión de Facundo Castet y la falta de entrenamientos con el resto del grupo de Montoya, que fue uno de los últimos en llegar a Junín.

Por otro lado, Marcelo Herrera también entró entre los titulares, para jugar de marcador central por la ausencia del experimentado Mancinelli, y si bien cumplió una tarea correcta, al DT no le gustaron algunas salidas con pelotazos largos y le pidió en reiteradas ocasiones que buscara opciones con los laterales y los volantes.

También mostró algunos destellos de su destreza el atacante colombiano Sebastián Rincón, que ingresó en la segunda mitad en lugar de Sergio Quiroga, que jugó como volante adelantado dentro del 4-2-3-1 que diseñó Sciacqua.

Con su ingreso, el entrenador apostó a un compañero de ataque para Jonatan Torres, luego de un inicio de partido con falta de peso ofensivo en el área rival. No obstante, el entrenador también intervino en distintas oportunidades para pedirle al jugador cafetero que no se alejara del arco de Almirante Brown.

Protagonista del mercado

Una decena de fichajes ubican a Sarmiento entre los clubes con mayor actividad en el mercado de pases de este verano, incluso por encima de varios de los equipos Grandes, que han tenido dificultades para sumar jugadores.

Es el caso de River Plate, con sus idas y venidas alrededor de la contratación del volante Agustín Palavecino y el mismo Boca Juniors, que si bien cerró la incorporación del defensor mundialista Marcos Rojo, no logra todavía sellar las firmas del lateral de Talleres de Córdoba Nahuel Tenaglia y el volante Esteban Rolón, hoy en Huracán.

Lo propio ocurre en Independiente, en donde el DT Julio Falcioni admitió que hubiera deseado que "los refuerzos llegaran antes", en referencia al volante Adrián Arregui y el defensor Juan Manuel Insaurralde.

En Junín, en cambio, los pedidos de Sciacqua llegaron a tiempo, durante el desarrollo de la pretemporada. Ahora, resta que se adapten lo más pronto posible al andamiaje del equipo campeón del torneo del ascenso.