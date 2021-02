Se conoció la programación de la segunda fecha del Torneo Nocturno Unnoba

La Liga Deportiva del Oeste dio a conocer en las últimas horas el fixture de la segunda fecha del Torneo Nocturno Unnoba 2021 de fútbol femenino.

La competencia ya completó su semana inaugural, con varios partidos en las diferentes canchas de la ciudad.

De esta forma, quedó definida la programación para la próxima jornada, que iniciará el martes.

Martes 16

Horario - Cancha - Partido - Categoría

18.30 - River - Independiente vs V. Belgrano - Sub-17

19.45 - River - Sarmiento vs Rivadavia (J) - Sub-17

21.00 - River - BAP vs J. Newbery - Primera



Jueves 18

Horario - Cancha - Partido - Categoría

20.00 - Defensa - A. Mundos vs V. Belgrano - Primera

21.30 - Defensa - Independiente vs. Sarmiento - Primera