Sarmiento estuvo lejos de su mejor nivel y perdió con Almirante Brown

Con algunas ausencias, y jugadores que fueron improvisados en sectores de la cancha lejanos a sus posiciones habituales, Sarmiento perdió hoy por la tarde, en el Estadio Eva Perón, frente a Almirante Brown, por 1 a 0, en un nuevo amistoso preparatorio para el debut en la Copa de la Liga Profesional de Fútbol.

Desde el arranque, el Verde dejó ver alguna de las principales apuestas del DT Mario Sciacqua, para la temporada en la Primera División: tenencia de balón, juego al ras del piso y salida por las bandas.

Sin embargo, el conjunto juninense pecó de falta de profundidad en los metros finales y errores defensivos en el retroceso, que terminaron costándole caro sobre el final del ensayo, cuando el solitario gol de Santiago "Pomelo" Vera para el equipo que acaba de ascender a la Primera Nacional selló la derrota del Verde y sembró algunas preocupaciones en el cuerpo técnico, a una semana del estreno, de local, frente a Vélez Sarsfield.

Como se esperaba, Sciacqua plantó un 4-2-3-1 en el inicio, con Yamil Garnier de lateral de derecho, Federico Vismara como volante de contención, Fausto Montero algo más suelto y con luz verde para generar fútbol, Claudio Pombo y Gabriel Graciani por los costados, Sergio Quiroga más adelantado y Jonatan Torres como único punta.

No obstante, forzado por las ausencias, en algunos casos y por la falta de adaptación de los refuerzos que llegaron en la última semana, el DT debió alinear a algunos jugadores en posiciones en las que no se los verá durante la competencia oficial, al menos, en circunstancias normales. Así, Gabriel Alanís, habitual volante, jugó de lateral izquierdo, mientras que Marcelo Herrera acompañó a Nicolás Bazzana en la dupla central, en lugar de Federico Mancinelli, que no tuvo minutos en cancha.



El esquema no le rindió frutos al DT, principalmente de tres cuartos de cancha en adelante, donde nunca logró encontrar el pase en profundidad, ni el cambio de ritmo que le permitiera perforar la última línea del equipo de Isidro Casanova. En el primer tiempo, las más claras estuvieron en remates de media distancia de Pombo y Torres, que ilusionaron con la llegada del gol, pero -finalmente- se quedaron en la intención.



Almirante Brown tampoco pudo manejar el pulso del partido en los 45 iniciales, pero lentamente comenzó a ver en el contraataque el camino para lastimar a los de Sciacqua. En el entretiempo, el entrenador del Verde pidió a sus jugadores dos cosas puntuales: orden defensivo y llegar con más gente en las jugadas de ataque. "No pudimos poner camisetas verdes en el área", se quejó el DT, en la charla del descanso, que tuvo lugar en el mismo césped, junto al banco de relevos.



Para la segunda mitad, Sciacqua probó con Lautaro Montoya en lugar de Pombo, que sintió el desgaste del esfuerzo del primer tiempo. También mandó a la cancha al delantero colombiano Sebastián Rincón, en lugar de Sergio Quiroga, movimiento con el cual desarmó el 4-2-3-1 y decidió apostar a dos puntas, para ganar peso en el frente de ataque.



Nada parecía dar resultado. En cambio, Almirante Brown logró conectar algunos contragolpes, a la salida de tiros de esquina mal ejecutados, que comenzaban a convertir al arquero Manuel Vicentini en figura. Pero en la última jugada de la tarde, cuando el partido moría, la fórmula dio resultado: "Pomelo" Vera quedó mano a mano con Vicentini y definió cruzado, abajo, al lado del palo izquierdo.

El golpe llegó una semana después de que Sarmiento se fuera de Rosario con sensaciones positivas, tras su partido amistoso con Newell's. Ayer, Sciacqua se fue del Eva Perón con algunas cuestiones para revisar. Tiene una semana más de tiempo para llegar con el mejor equipo posible al debut contra Vélez.

Síntesis

Sarmiento 0: Manuel Vicentini; Yamil Garnier, Marcelo Herrera, Nicolás Bazzana, Gabriel Alanís; Federico Vismara, Fausto Montero; Gabriel Graciani, Sergio Quiroga, Claudio Pombo; Jonatan Torres. DT: Mario Sciacqua.

Alte. Brown 1: Martínez; Varela, D' Attola, Barrionuevo, Ramos; Torres, García, Belforte, Ibáñez; López y "Gurí" García. DT: Jorge Benítez.

Cambios en Sarmiento: ST: Montoya por Pombo; Rincón por Quiroga; Vázquez por Alanís.