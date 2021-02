Fixture 2º Fecha / Formativas:

Martes 16:

Horario Cancha Partido - Categoría

19.45 - Origone - Origone vs Moreno - 2007

20.45 - Origone - Origone vs Moreno - 2010

19.00 - Defensa - Rivadavia (L) vs Baigorrita 2007

Jueves 18:

Horario Cancha Partido - Categoría

18.00 - A. Mundos A. Mundos vs Rivadavia (J) 2003/2004

19.45 - A. Mundos A. Mundos vs Rivadavia (J) - 2007

20.45 - A. Mundos A. Mundos vs Rivadavia (J) - 2010

18.00 - V. Belgrano V. Belgrano vs Defensa - 2003/2004

19.45 - V. Belgrano V. Belgrano vs Defensa - 2007

20.45 - V. Belgrano V. Belgrano vs Defensa - 2010

Viernes 19:

Horario Cancha Partido - Categoría

18.00 - River - Sarmiento vs BAP 2003/2004

19.45 - River - Sarmiento vs BAP - 2007

20.45 - River - Sarmiento vs BAP - 2010

Sábado 20:

Horario - Cancha Partido Categoría

18.00 Moreno - Origone vs Moreno 2011/2012

19.00 Moreno - Origone vs Moreno 2005/2006

18.00 - A. Mundos A. Mundos vs Rivadavia (J) - 2005/2006

19.30 - A. Mundos A. Mundos vs Rivadavia (J) - 2008/2009

20.30 - A. Mundos A. Mundos vs Rivadavia (J) - 2011/2012

18.00 River Sarmiento vs BAP 2005/2006

19.30 River Sarmiento vs BAP 2008/2009

20.45 River Sarmiento vs BAP 2011/2012

18.00 V. Belgrano V. Belgrano vs Defensa 2005/2006

19.45 V. Belgrano V. Belgrano vs Defensa 2008/2009

20.45 V. Belgrano V. Belgrano vs Defensa 2011/2012