El "Millonario" goleó en su debut en la Copa Argentina

River Plate mostró anoche la chapa de candidato y superó cómodamente al semiprofesional Defensores de Pronunciamiento, por 4-0, para acceder a los 16vos. de final de la Copa Argentina.

En el estadio "Florencio Sola" de Banfield, el "millonario" se impuso con absoluta claridad, y su próximorival será el vencedor de la serie que protagonizarán Atlético Tucumán y Comunicaciones

Desde el arranque, el equipo de Gallardo hizo pesar su mayor jerarquía individual y colectiva. Mostró paciencia para mover el balón de un sector a otro y abrió la cuenta, cuando se cumplía el primer cuarto de hora, luego de que Álvarez habilitara al cordobés Suárez, quien definió con caño al arquero David Correa y puso el 1-0.

Sobre la medioa hora, un tiro libre-centro al área fue cabeceado en forma impecable por el zaguero Milton Alvez, que mandó la pelota a la red, haciendo estéril el vuelo de Franco Armani.

Era el 1-1 impensado, pero el árbitro asistente Duilio Montello invalidó la maniobra por una posición adelantada de Héctor Echagüe, que no participó directamente de la jugada.

Entonces, River volvió a acelerar el pulso y marcó el 2 a 0, con una incursión por derecha de Milton Casco que encontró el botín de Álvarez, a los 34'.

En el segundo período, a los 13´, Fabrizio Angileri metió una volea de zurda, tras centro del ingresado Lucas Beltrán y el once de Núñez se puso 3 a 0.

Una corrida del ingresado Girotti (a los 32´) le dio al tanteador características de goleada. Y no hubo tiempo para mucho más, porque el pleito ya estaba resuelto desde hacía mucho tiempo antes, cerrándose 4 a 0 para River Plate.