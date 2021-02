El plantel de Sarmiento sigue entrenando y firmaron Braian Sánchez y Lautaro Montoya

El plantel de Sarmiento de Junín sigue entrenando para su debut en la Liga Profesional de fútbol, cuya participación (tras ser campeón de la Primera Nacional y lograr el ascenso) se producirá en la segunda fecha, recibiendo en el estadio “Eva Perón” a Vélez Sarsfield.

Los dirigidos por el entrenador santafesino Mario Sciacqua, quienes debían enfrentar en la fecha inicial este fin de semana a Platense, no jugarán en la jornada de apertura porque el “Calamar” fue autorizado a iniciar el certamen superior de A.F.A. una semana más tarde, tras lograr ascender hace pocos días.

Ayer, la plantilla del CAS entrenó nuevamente en la cancha N° 1 de la Ciudad Deportiva, realizando exigentes trabajos físicos, luego una sesión con pelota en espacios reducidos y finalizaron con tareas de elongación.

Otros dos refuerzos

Ayer, además, firmó contrato el volante ofensivo Braian Sánchez, jugador que se hizo “famoso” porque en 2012, en un partido de la Liga Arenalense de Fútbol, fue expulsado por el árbitro por algo insólito: exceso de habilidad.

Eso fue lo que por entonces puso el juez en su informe, ya que –supuestamente- el futbolista oriundo de General Arenales y que jugaba entonces en Social de Ascensión “cargaba” a sus rivales (del equipo de 12 de Octubre de Ferré) tras dejarlos desairados, por el piso.

Sánchez, de 27 años, supo integrar el seleccionado nacional Sub-23 de la Primera “B” que realizó una gira por la India, proviene del Deportivo Riestra y firmó contrato con el Verde hasta diciembre de 2022.

Apodado “Neymar” o “Papelito”, el delantero de General Arenales ya trabaja a las órdenes de Mario Sciacqua y sus colaboradores, quienes confiaron en las condiciones del talentoso volante ofensivo.

También ayer llegó a Junín el lateral Lautaro Montoya, quien hizo las categorías infantiles en Boca Juniors, las inferiores y Primera División de San Lorenzo de Almagro y luego pasó a préstamo a Chacarita Juniors y Estudiantes de Buenos Aires, el “Pincha” de Caseros, en el que jugó hasta hace pocas semanas.

Montoya, a quien le gusta mucho la música y con su guitarra amenizaba las concentraciones de los equipos por los que pasó, firmó también su contrato, hasta diciembre de 2022, tras someterse a la revisación médica de rigor.

Recordemos que los refuerzos que ya llegaron a Sarmiento de Junín (el equipo que más incorporó hasta ahora de todos los que animarán la Liga Profesional) son Gabriel Alanís, Nicolás Bazzana, Fausto Montero, Federico Bravo, Marcelo Herrera, el colombiano Sebastián Rincón (anteayer firmó su contrato, hasta diciembre de 2021) y los citados Braian y Lautaro Montoya.

La primera fecha

La primera fecha, que tendrá pendiente el choque entre Platense y Sarmiento de Junín, se iniciará mañana, siendo esta la programación prevista y los árbitros designados:

Mañana viernes: a las 19.15 Banfield vs. Racing, árbitro Nicolás Lamolina; y desde las 21.30 Central Córdoba vs. Colón. Árbitro, Mauro Vigliano; y Unión de Santa Fe vs. Atlético Tucumán. Árbitro, Darío Herrera, juez sureño radicado en Lincoln.

El sábado: a las 17.10, Aldosivi vs. Godoy Cruz. Árbitro: Ariel Penel; y Talleres vs. Patronato. Árbitro: Néstor Pitana.

A las 19.20, Vélez vs. Newell's. Árbitro: Patricio Loustau; y desde las 21.30, San Lorenzo vs. Arsenal. Árbitro: Fernando Espinoza

Domingo 14: desde las 17.10, Defensa y Justicia vs. Huracán. Árbitro: Fernando Echenique; a las 19.20, Boca Juniors vs. Gimnasia y Esgrima La Plata. Árbitro: Pablo Echavarría; y desde las 21.30, Estudiantes vs. River. Árbitro: Facundo Tello.

El lunes 15, a las 19.15, Rosario Central vs. Argentinos. Árbitro: Andrés Merlos; y desde las 21.30 Independiente vs. Lanús. Árbitro: Fernando Rapallini.