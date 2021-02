Sciacqua ya tiene en mente el esquema táctico para el debut contra Vélez

A menos de diez días del debut por la Copa de la Liga Profesional, el fin de semana del 19 de febrero, Sarmiento empieza a dejar ver el diseño táctico del equipo que debutará en Primera División, por la segunda fecha, de local contra Vélez Sarsfield.

Mientras sigue preparando al equipo para enfrentar el torneo de Primera División, el DT del Verde, Mario Sciacqua, ya parece tener claro el esquema con el que pondrá en marcha el sueño del equipo juninense de afianzarse en la máxima categoría del fútbol nacional.

El rendimiento que tuvimos contra Newell's me da tranquilidad.

Contar con futbolistas que hayan participado en Primera División es importante.

Luego de los partidos amistosos disputados en Rosario, el sábado pasado ante Newell's Old Boys, el entrenador parece comenzar a inclinarse por el 4-4-2 y el 4-2-3-1 como los dibujos predilectos para encarar el arranque de la temporada, teniendo en cuenta que se trata de los esquemas a los cuales los jugadores se vienen adaptando con mayor comodidad.

"Ya desde finales del año pasado evaluamos la posibilidad de jugar con 5-3-2, pero como estábamos en el medio del campeonato no tuvimos tiempo para trabajarlo. Comenzamos a entrenarlo en la pretemporada y lo utilizamos durante 30 minutos en Rosario. Luego, a partir de ahí, pasamos al 4-2-3-1 y está claro que el funcionamiento de ese esquema lo tienen todos más asimilado, por lo que me dejó más conforme", reconoció el DT, en diálogo con Democracia.



De todos modos, y más allá del resultado adverso de 2 a 1 que se trajo del primer ensayo en el Coloso Marcelo Bielsa, Sciacqua aseguró estar tranquilo porque el equipo estuvo muy bien. "El análisis del funcionamiento, después de estas dos semanas de pretemporada, lo hacemos en el amistoso. Y el hecho de haber tenido el rendimiento que tuvimos, contra un equipo como Newell's, me da tranquilidad. Hay que ajustar algunas cuestiones, por supuesto, pero el equipo estuvo muy bien", resaltó.

No obstante, el DT aclaró que buscará consolidar el 5-3-2 como una variante de juego, en caso de que las circunstancias obliguen a utilizarla, aunque confirmó que todos los caminos conducen a optar por otro dibujo para las fechas iniciales.

"Vamos a seguir entrenando el 5-3-2, por lo menos para que los jugadores sepan que en algún momento se puede utilizar, porque está entrenado, pero seguramente en el inicio del torneo vamos a jugar 4-4-2 o 4-2-3-1", sentenció.

Por otra parte, Sciacqua explicó los motivos que llevaron a decidirse por los refuerzos que llegaron hasta el momento, todos ellos con experiencia previa en Primera División, aunque consideró que el plantel que viene de lograr el ascenso en la Primera Nacional dará la talla en la máxima divisional.

"Hoy en día, los futbolistas destacados de la Primera Nacional pueden estar a la altura de una Primera División, aunque, por supuesto, no es fácil. Siempre contar con un futbolista que haya participado en Primera es importante y tratamos de apuntar a eso con las incorporaciones", afirmó el DT, que espera poder seguir reforzando el plantel sobre todo, en la parte ofensiva.