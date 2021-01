Defensa Argentina: Palpitando la vuelta del fútbol.

El Club Atlético Defensa Argentina (CADA) se prepara para iniciar el Torneo Nocturno 2021, que tendrá para la institución un sabor especial.

Será el estreno en una competencia oficial del nuevo sistema de iluminación artificial de la cancha, un sueño de largo tiempo que, finalmente, se hizo realidad en noviembre pasado.

En diálogo con Democracia, el presidente de la entidad, Gastón Freda, destacó la importancia de que vuelva a rodar la pelota en Junín, para evitar que "se mueran los clubes".

Además, se refirió a los nuevos proyectos que tiene la Comisión Directiva en carpeta, aunque con el horizonte de incertidumbre por la continuidad de la pandemia del COVID-19.

Finalmente, destacó que el club se prepara para salir a la búsqueda de nuevos socios, con el objetivo de que cada vez más juninenses se decidan a "formar parte de la historia" de Defensa.

-¿Cómo viene la preparación de Defensa para el Torneo Nocturno 2021?

-Muy bien. Vamos a participar con las categorías formativas, la Primera y fútbol femenino. Esperando a ver cómo sale todo, va a ser un torneo corto y muy raro, porque se va a jugar sin público por el tema de la pandemia.

-Ustedes estuvieron en la reunión en Deportivo Baigorrita, en la que se definió finalmente jugar el torneo a puertas cerradas. ¿Cuál fue la postura de Defensa?

-En nuestro caso, como seguramente todos los clubes, hicimos un esfuerzo muy grande para seguir pagando a los técnicos, a los profes y los clubes tienen que tener vida. Tiene que haber fútbol, porque los clubes nos estábamos muriendo.

Sabemos que se consiguió apoyo del municipio y de un privado muy importante de Junín. Los árbitros también hicieron su esfuerzo y lo propio con el tema de la seguridad. De nuestra parte, todos tenemos que ser muy responsables para que no pase nada.

Nosotros no queríamos jugar sin público, porque nos quedamos sin la posibilidad de la cantina y la venta de entradas, pero teniendo en cuenta esta situación, entendimos que hay que seguir hacia adelante y, sobre todo, pagando los sueldos. Tengo que decir que me saco el sombrero por la calidad de dirigentes que tenemos en Junín.

-¿Qué esperan en el club para este año?

-La verdad es que no lo sabemos. No hay que ser ingenuos en esto, la situación es incierta y no podemos decir hoy lo que vaya a pasar en marzo.

Lo importante ahora es que vamos a tener fútbol en Junín, no digo que no vaya a ser difícil para los clubes desde lo económico, pero es más complicado cuando tenemos a los jugadores inactivos y a los chicos sin jugar.

En el club, los chicos están cuidados y contenidos, por eso, si no arranca el fútbol, todo se vuelve muy difícil. Mi miedo como dirigente es que, por esta pandemia, nuestros chicos se olviden del club.

Pero cuando armamos un partido amistoso, con todos los protocolos y demás, vemos a los papás desesperados por ir a mirar a sus hijos. Eso nos demuestra lo importante que es el fútbol como actividad social para nuestra comunidad.

-Lograron instalar la iluminación artificial, ¿tienen más obras proyectadas?

-Las luces quedaron espectaculares. Ahora, tenemos el proyecto de hacer el tapial perimetral de la cancha, que se postergó porque la iluminación nos demandó un gran esfuerzo.

Y estamos a punto de lanzar una fuerte campaña de socios, porque queremos invitar a los vecinos a que sean parte de nuestra historia. Queremos seguir avanzando y continuar cumpliendo sueños.