Platense y Estudiantes de Río Cuarto juegan hoy para saber quién acompaña a Sarmiento a Primera

En una final histórica, Platense y Estudiantes de Río Cuarto definirán esta noche el ganador del Reducido de la Primera Nacional, que otorgará el segundo boleto a la Primera División del fútbol argentino, luego de que Sarmiento se asegurara su lugar, hace tres semanas.

El Calamar busca retornar a la máxima divisional luego de 22 años, mientras que los de provincia de Córdoba, que sólo participaron en los torneos Nacionales de 1983, 1984 y 1985, tendrán su segunda chance de llegar a la Liga Profesional, luego de la derrota con el Verde por penales, el pasado sábado 16 de enero, en Santa Fe.

El encuentro comenzará a las 21.30, se jugará a puertas cerradas, y será en el estadio de Newell's Old Boys, en Rosario, con arbitraje del misionero Néstor Pitana.

En caso de finalizar empatado al término de los 90 minutos, el ascenso se definirá con remates desde el punto penal. El equipo del barrio porteño de Saavedra (aunque tiene su cancha en Vicente López), descendió en la temporada 1998-1999 y ya no pudo regresar.

Su último partido en Primera fue el 20 de junio de 1999, con triunfo ante Estudiantes, en La Plata, por 2 a 0, con tantos de Cristian Verón y Walter Coyette. La caída del Calamar, sin embargo, no terminó allí, ya que incluso en dos ocasiones cayó a la B Metropolitana, en 2001-2002 y 2009-2010. Hoy, bajo la conducción de Juan Manuel "Chocho" Llop, buscará el ansiado retorno a Primera.

Estudiantes de Río Cuarto, por su parte, viene de quedarse con la Zona Campeonato A y perder la final por penales ante Sarmiento, luego de haber igualado 1 a 1 en los 90, con clara superioridad en el primer tiempo.

Tras el golpe, los cordobeses conducidos por Marcelo Vázquez se recuperaron e ingresaron en semifinales al Reducido, en donde superaron a Estudiantes de Buenos Aires por 1 a 0 y ahora se medirán ante Platense en una nueva final.

Los puntos fuertes

Platense se apoya en la experiencia de su arquero Jorge De Olivera (38 años), el defensor Braian Lluy (31), los mediocampistas Hernán Lamberti (36) y Mauro Bogado (33), el delantero Facundo Curuchet (31) y la frescura del colombiano José Luis Sinisterra (23) y el extremo Ignacio Schor (21).

No obstante, extrañará esta noche a su goleador, Joaquín Susvielles, quien está desgarrado y se perdió los cotejos ante Deportivo Riestra y Atlético Rafaela.

Del lado de Estudiantes, hace diez encuentros que no conoce la derrota en tiempo regular. Destaca por ser un equipo con mucho oficio, con el aporte de la experiencia de Néstor Ortigoza.

Una previa con todos los condimentos, que prometen una final a la altura de los nombres y las ambiciones de dos equipos que, cualquiera sea el resultado, merecen escoltar a Sarmiento en la entrada triunfal al mundo de la Primera División.

Posibles formaciones:

Estudiantes (RC): Luis Ardente; Gastón Benavídez, Nicolás Ferreyra, Gonzalo Maffini y Maximiliano Padilla; Gastón Bottino; Nahuel Cainelli, Víctor Beraldi y Maximiliano Comba; Ibrahim Hésar y Bruno Sepúvleda. DT: Marcelo Vázquez.

Platense: Jorge De Olivera; Braian Lluy, Nicolás Zalazar, Luciano Recalde y Juan Infante; Hernán Lamberti y Mauro Bogado o Roberto Bochi; Ignacio Schor, Facundo Curuchet y José Luis Sinisterra; Matías Tissera. DT: Juan Llop.

Árbitro: Néstor Pitana.

Estadio: Coloso Marcelo Bielsa (Newell's Old Boys), Rosario.

Horario: 21.10.