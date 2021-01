Sarmiento trabajó doble turno y vuelve a entrenar hoy

El Club Atlético Sarmiento continúa trabajando en la puesta a punto de cara al inicio del campeonato de Primera División.

Con dos refuerzos ya confirmados, el equipo de Mario Sciacqua sigue adelante con la preparación, pensando en el debut y en el primer ensayo futbolístico, que podría concretarse el próximo sábado, en Rosario, frente a Newell's Old Boys.

Por lo pronto, ayer volvió a haber entrenamiento doble turno, pese a las condiciones meteorológicas adversas, y luego de cinco días consecutivos de trabajo, hoy no habrá descanso, ya que los jugadores están citados para las 8.30.

Por la mañana, la actividad tuvo lugar en el Centro de Alto Rendimiento, mientras que hacia la tarde se trasladó hacia la Ciudad Deportiva. Hoy volverá a haber doble turno, teniendo en cuenta el esquema 2x1 -dos días doble turno, un día turno simple- diagramado por el cuerpo técnico.

Asimismo, y desde la llegada del central Nicolás Bazzana, presentado oficialmente el viernes, este fin de semana no hubo más caras nuevas en la sede del Verde. Todo indica que las incorporaciones llegarán ya iniciada la semana hábil.

El que tiene más chances de llegar, es el volante central Fausto Montero, de 32 años, sin lugar en Argentinos Juniors, pero el DT Sciacqua espera más refuerzos en todas las líneas.

El jugador oriundo de Paraná registra pasos por Unión de Santa Fe, Arsenal de Sarandí, Independiente Rivadavia y, más recientemente, en la Paternal, en donde jugó poco durante el ciclo de Diego Davobe.

Primer amistoso

Mientras intensifica su preparación, Sarmiento ya tiene casi confirmado su primer partido amistoso. Será el próximo sábado 6 de febrero, contra Newell's Old Boys, en la ciudad de Rosario.

Asimismo, según la planificación del cuerpo técnico, se espera que en el transcurso de esta semana el plantel quede concentrado en una "burbuja sanitaria", para monitorear más de cerca la preparación y reducir el riesgo de contagios de COVID-19, así como también supervisar la alimentación y el descanso de los jugadores.

Será también el tiempo para comenzar a ver los primeros indicios del once titular imaginado por Sciacqua, de cara al debut oficial, en la vuelta a la Primera División.