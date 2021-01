Ambos Mundos se prepara para defender su título en el Nocturno

La confirmación de que, finalmente, el 5 de febrero próximo iniciará el Torneo Nocturno 2021 revivió las expectativas de los clubes de la Liga del Oeste de volver a competir, luego de las complicaciones por la pandemia del COVID-19.

El campeón de la última edición del certamen, Ambos Mundos, ya se prepara desde hace largas semanas para el momento de iniciar la defensa del título, de local frente a Deportivo Baigorrita.

Con cuatro refuerzos confirmados, más la mística de la base del plantel campeón, el "Tricolor" saltará a la cancha con la confianza de haber mejorado su juego en la última etapa, pero consciente de que cada nuevo desafío es distinto y la gloria del pasado reciente no garantiza nada de cara al futuro.

"Estamos bien, sabemos que no somos un plantel de estrellas, pero sí un equipo muy bien trabajado. La pandemia, por un lado, nos permitió trabajar en aspectos en los que no estábamos del todo fuertes. Sabemos que somos el último campeón porque contamos con una muy buena pelota parada, porque la trabajamos bien. Además, somos un equipo combativo, aguerrido, y ahora hacemos hincapié en la tenencia del balón y la salida por las bandas", detalla el DT a Democracia.

En la previa, González se anima a hablar de posibles candidatos a arrebatarle la corona, aunque aclara que Ambos Mundos "respeta a todos los equipos por igual". "La mayoría de los clubes se reforzó muy bien. Si tuviera que hablar de candidatos, podrían ser Independiente, Villa Belgrano, Jorge Newbery y Mariano Moreno. Creo que entre ellos están los posibles candidatos en la previa. Y nosotros vamos a pelear también, por supuesto", afirmó.

"Lagar" González ya tiene claro cuáles serán los objetivos iniciales de su equipo, en la nueva edición del Torneo Nocturno próxima a iniciar. "Primero, apuntamos a pasar la primera fase y, luego, nos ilusiona la posibilidad de estar, como mínimo, entre los cuatro mejores. Deseamos eso y ojalá lo podamos concretar", aseguró.

"Todo dependerá de cómo iniciemos, en un torneo corto como estos titubear es quedarse afuera, se tenga el plantel que se tenga. Espero que podamos arrancar concentrados, porque en este formato de zona de tres un mal partido prácticamente te deja eliminado. Va a ser fundamental manejar la parte psicológica", concluyó.