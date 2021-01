Boca Juniors inició la pretemporada

Boca Juniors, actual bicampeón del fútbol argentino, volvió ayer al trabajo en el predio que el club tiene en Ezeiza, con protocolos por la pandemia de coronavirus, de cara a una pretemporada intensa que contará con jornadas en doble turno ante la cargada agenda que el equipo tiene para el próximo semestre.

Boca tiene por delante el inicio de la nueva Copa “Diego Maradona” a mediados de febrero, el partido ante Claypole por la Copa Argentina con fecha a confirmar y la Copa Libertadores 2021 que comenzará en abril.

El plantel se realizó los hisopados de rigor, abarcativos a todos los jugadores y el cuerpo técnico, hayan o no viajado en las cortas vacaciones que comenzaron la noche del 17 de enero.

Esa rutina se cumplirá hasta el domingo próximo, cuando comenzará la etapa dura de entrenamientos en doble turno y concentración en un hotel de Ezeiza.

El plantel que dirige Miguel Russo realizó ayer tareas físicas livianas sin la presencia del defensor peruano Carlos Zambrano, quien no podrá viajar desde Lima hasta que obtenga el permiso sanitario, motivo por el cual se entrena con el cuerpo técnico del seleccionado peruano.

Tal cual se esperaba, participaron de la primera práctica el volante Agustín Almendra y el atacante Cristian Pavón, jugadores del club y caras nuevas respecto del plantel que ganó la Copa “Diego Maradona”.

En cuanto a los lesionados, Diego "Pulpo" González se recupera tras su operación en un tobillo, y Ramón "Wanchope" Ábila trabajará diferenciado tras una intervención quirúrgica.

Por el lado de posibles incorporaciones, la prioridad es la llegada de Marcos Rojo. Boca tiene listo un contrato por tres años para el defensor, de 30 años, a punto de desvincularse del Manchester United.

Además, Boca hizo hoy una oferta formal a Independiente por Fabricio Bustos: 1,5 millones de dólares más el importe de la deuda de 600.000 por Pablo Pérez que el club de Avellaneda tiene con el club de la Ribera.

Si la incorporación de Bustos no se concreta, crecerían las chances de Nahuel Tenaglia, de 24 años, lateral de Talleres de Córdoba de muy buen rendimiento en el equipo cordobés en la última temporada. En Boca lo vienen siguiendo de cerca.

En cuanto a salidas, Boca no recibió ofertas aún por sus jugadores en este mercado de pases, aunque trascendió que Lanús estaría interesado en incorporar a préstamo a Gonzalo Maroni.