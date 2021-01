Sarmiento compartiría zona con Boca, Racing y San Lorenzo

El próximo torneo corto de Primera División que organiza la Liga Profesional de Fútbol (LPF) también se llamará Copa “Diego Armando Maradona”, comenzará dentro de menos de un mes, el domingo 14 de febrero, y tendrá un formato similar al que acaba de finalizar, aunque con la participación de dos equipos más y la inclusión de clásicos.

A Sarmiento de Junín le falta un acompañante proveniente de la Primera Nacional para llegar a los 26 participantes del próximo torneo, que seguirá careciendo de descensos (aunque sí comenzarían a regir los promedios) pero contará con la novedad de la implementación del VAR por primera vez en el fútbol argentino.

A esta información adelantada por fuentes afistas le falta la oficialización de la Liga Profesional y la propia casa matriz del fútbol nacional, pero en el borrador figura que los 26 equipos intervinientes se dividirán en dos zonas de 13 y jugarán la misma cantidad de partidos porque disputarán un clásico Interzonal.

Los equipos que tienen clásicos tradicionales no compartirán obviamente la misma zona, mientras que los que no los poseen serán emparejados de acuerdo con los criterios que emplee la LPF.

La finalización de la fase de grupos está prevista para el domingo 9 de mayo y a partir de allí se disputarán cuartos de final entre los cuatro primeros clasificados de cada zona, cruzándose primeros con cuartos, terceros con segundos, y a la inversa.

Siempre estos play offs se disputarán a un solo partido y está prevista la final para el 30 de mayo, cuyo ganador se clasificará para la Copa Libertadores 2022.

Después, entre el 11 de junio y el 11 de julio se jugará la Copa América de selecciones en la Argentina y Colombia, por lo que la reanudación de la competencia local interclubes tendrá lugar a fines de este último mes, pero ya con un campeonato largo que contendrá quizá la vuelta de los descensos.

Claro que para entonces habrá 28 equipos en Primera División, que la AFA pretende reducir a 22 para 2026. La tabla anual se mantendrá siempre vigente para las clasificaciones a las Copas de la Conmebol.



Posible zona de Sarmiento

El plantel profesional de Sarmiento de Junín está licenciado hasta el lunes 25 de enero y ese día los jugadores deberán presentarse en el club, para iniciar la pretemporada para el certamen que marcará su retorno a la Primera División afista.

Ese día, el director técnico Mario Sciacqua se reunirá con los futbolistas y serán varios los jugadores que, además, deberán sentarse a dialogar con los dirigentes que encabeza Fernando Chiófalo, para comenzar a definir sus situaciones dentro del plantel, si renuevan contrato o se alejan del C.A.S.

Por otra parte, han trascendido cómo se conformarían las dos zonas en las que se dividirá el campeonato de la Liga Profesional Copa “Diego Armando Maradona” 2021 y Sarmiento estaría en la “A”.

Compartiría grupo con Boca Juniors, San Lorenzo de Almagro, Rosario Central, Banfield, Gimnasia y Esgrima La Plata, Argentinos Juniors, Arsenal de Sarandí, Atlético Tucumán, Talleres de Córdoba y Aldosivi de Mar del Plata, mientras que su Interzonal sería el otro equipo que ascienda tras el reducido de la Primera Nacional.

En el otro grupo estarían River Plate, Independiente, Huracán, Newell´s Old Boys de Rosario, Colón de Santa Fe, Lanús, Estudiantes de La Plata, Vélez Sársfield, Defensa y Justicia, Central Córdoba de Santiago del Estero, Godoy Cruz de Mendoza, Patronato de Paraná (el equipo que dirige el extécnico de Sarmiento, Iván Delfino) y el otro conjunto que ascienda desde el Reducido de la Primera Nacional.