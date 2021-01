Fernando Chiófalo: "Ojalá este día no termine nunca"

El presidente de Sarmiento, Fernando Chiófalo, destacó el histórico triunfo del club, el sábado pasado en Santa Fe, y reafirmó que el anhelo máximo de la Comisión Directiva siempre fue retornar a la Primera División del fútbol argentino, como había sucedido por última vez en 2014.

De esta forma, el dirigente despejó todo tipo de margen para las especulaciones, luego de las tres finales perdidas, que habían dejado al Verde en las puertas de la máxima categoría a nivel nacional, hasta la victoria por penales frente a Estudiantes de Río Cuarto.

"¡No hay ninguna duda de que queríamos ascender! El que me conoce bien, sabe que desde que agarré el club, queremos ganar todo lo que haya en juego", expresó Chiófalo a Democracia, desde el salón del Concejo Deliberante, en el Palacio Municipal, en donde el plantel campeón de la Primera Nacional fue recibido ayer por el intendente Pablo Petrecca.

A la hora de analizar el encuentro contra el equipo cordobés, que terminó empatado 1 a 1 en los 90 minutos reglamentarios, el presidente admitió que, en la definición desde los doce pasos, temió por la reaparición de "las nubes negras del pasado", en alusión a la derrota de 2019 ante Central Córdoba de Santiago del Estero, en el Estadio Eva Perón.

"Se sufrió muchísimo, empezamos el primer tiempo muy mal, nos superaron ampliamente. Siempre, en estos partidos, los equipos que llegan a la final, es porque tienen sus virtudes, y cuando ellos no pudieron sacar la diferencia siendo superiores, empecé a confiar en que Sarmiento podía sacar sus herramientas y ganar el partido", comentó.

"Lamentablemente, no pudimos en los 90 y después, en los penales, de vuelta aparecieron las nubes negras del pasado, cuando erró el primero Joni (Jonatan Torres). Pero, gracias a Dios lo pudimos revertir y traer esta alegría para todos los juninenses", agregó.

¿Qué sigue?

Ante la consulta de Democracia, Chiófalo dejó en claro que no hay demasiado tiempo para seguir celebrando. "Ojalá este día no termine nunca, pero la realidad es que tenemos 48 horas de descanso y después a prepararnos para lo que viene, porque el 14 de febrero empieza el torneo de Primera", remató.