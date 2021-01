Santiago Rosa jugará en Ciudad Lucena de España

El delantero juninense Santiago Rosa finalmente vestirá la camiseta del Club Deportivo Ciudad de Lucena, de la Tercera División de España, luego de varios meses y trámites burocráticos para conseguir el visado y viajar hacia España.

Según destacó el periódico El Día de Córdoba (España), Rosa lleva "varias semanas ejercitándose con el equipo e incluso podría debutar este domingo en el choque ante el Sevilla C".

De 23 años, el jugador juninense se desempeña originalmente como delantero, pero también como volante ofensivo, y su pase pertenece al Club Atlético Sarmiento. De esta forma, Rosa llega al Ciudad de Lucena a préstamo, en una operación que se cerró hace algún tiempo, pero que se dilató por la pandemia del Covid-19, que retrasó los pasos administrativos.

El Ciudad Lucena lidera el subgrupo B del Grupo X de Tercera División, con 23 puntos, después de once jornadas disputadas. Rosa debutó en el primer equipo de Sarmiento en la Superliga 2017 y emigró a España tras jugar apenas diez partidos. Sin embargo, dos años después, retornó a Junín para entrenarse con el Verde, aunque no formó parte de la plantilla del entonces DT, Iván Delfino.