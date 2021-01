Sarmiento se entrena temprano y luego parte a Santa Fe para buscar el ascenso

El plantel profesional de Sarmiento de Junín entrenó nuevamente ayer en el predio de la Ciudad Deportiva, en la cancha N°1 "Horacio ´Taqueta´ Barrionuevo", en el ante último ensayo antes de la esperada final por el ascenso que el elenco de nuestro medio disputará mañana sábado ante Estudiantes de Río Cuarto, en la ciudad de Santa Fe capital.

Luego de la entrada en calor y de realizar ejercicios físicos, los jugadores realizaron algunos minutos de fútbol y trabajos tácticos con pelota parada, para continuar con tareas de elongación y finalmente una larga charla del entrenador Mario Sciacqua con el plantel que irá en busca del ascenso.

Hoy, nuevamente desde las 8.30 horas, repetirán el lugar de entrenamiento, que será liviano y cerrará las prácticas previas a la finalísima, para posteriormente almorzar en el restaurante de la sede/estadio "Eva Perón" y luego viajar a Santa Fe, a concentrarse y esperar el partido que puede llevar nuevamente a Sarmiento a la Liga Profesional de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Jonathan Torres regresa al equipo

La vuelta del delantero Jonathan Torres al once inicial está confirmada en el conjunto sarmientista, ya que el "Boconcito" cumplió la sanción de una fecha por la expulsión frente a Defensores de Belgrano, así que retornará y será el hombre de punta de referencia en el equipo dirigido por Sciaqua.

El ex futbolista de Almagro e hijo del ex artillero Cristian "Bocón" Torres, marcó cuatro goles en el campeonato, ya que anotó el único tanto del triunfo contra San Martín de Tucumán, otro en la victoria 2 a 1 ante Deportivo Riestra y dos conquistas en el 3 a 2 de visitante frente a Gimnasia y Esgrima de Mendoza.

La duda del entrenador pasa por quién dejará el lugar en el campo, ya que Mauro Albertengo tuvo un flojo papel en el empate clave frente a Atlético de Rafaela (0-0) de la fecha pasada y Benjamín Borasi le da velocidad y desborde pero carece de fineza a la hora de definir y falló en algunas ocasiones claras de cara al gol, además de tener menos experiencia que el otro delantero que pelea por un lugar en el elenco.

De esta manera, el potencial once de Sarmiento sería con Manuel Vicentini en la valla; Martín García, Braian Salvareschi, Federico Mancinelli y Facundo Castet; Gabriel Graciani, Federico Vismara, Sergio Quiroga y Claudio Pombo; Albertengo o Borasi y Torres.

El domingo pasado, recordemos, el CAS logró acceder a su cuarta final consecutiva por un ascenso, chance que se le negó en las otras tres ocasiones anteriores.

Recordemos que perdió como visitante y por goleada ante San Martín de Tucumán en 2018, tras haber ganado por la mínima diferencia en la ida en Junín; en 2019 cayó 1 a 0 ante Arsenal de Sarandí en el desempate por el ascenso directo y luego de empatar 1 a 1 en el tiempo reglamentario, perdió 4 a 2 por penales ante Central Córdoba de Santiago del Estero en nuestra ciudad.

En las últimas fechas de la zona Campeonato "B" del torneo de Transición de la Primera Nacional, el "Verde" empató 1 a 1 como local ante Tigre, luego venció 1 a 0 a Defensores de Belgrano con gol de Albertengo (completando el partido suspendido por problemas en el sistema de iluminación del "Eva Perón") y llegó a la ansiada final tras igualar sin goles como huésped ante Atlético de Rafaela.

El partido de mañana, recordemos, será arbitrado por el internacional Fernando Rapallini, quien viene de dirigir el clásico entre Boca Juniors y River Plate que terminó igualado 2 a 2 en el marco de la Copa "Diego Armando Maradona" que definen el domingo en San Juan los "Xeneizes" y Banfield.

Dicho juez, dirigió al CAS en ocho partidos, empatando uno, ganando tres y perdiendo cuatro (el último revés 4 a 0 contra Colón de Santa Fe, en Primera "A") y uno de los triunfos del "Verde" fue el partido que le ganó 2 a 1 a Belgrano de Córdoba (dos goles de Adrián "Rocky" Balboa) cuando asumió como entrenador Jorge Luis Burruchaga.

Estudiantes, concentrado en Santa Fe y con equipo definido para la final

El plantel de Estudiantes de Río Cuarto está desde ayer en Santa Fe, a la espera de la gran final de mañana contra Sarmiento de Junín, en el estadio "15 de Abril" de Unión, desde las 19 horas y por el primer ascenso a la Liga Profesional que otorga este torneo de Transición de la Primera Nacional.

Un importante número de simpatizantes del equipo riocuartense llegó hasta la sede del club para alentar a los jugadores y al cuerpo técnico, mientras abordaban el ómnibus que los trasladaría hasta la capital santafesina.

Según destacó el diario El Puntal de dicha ciudad cordobesa, una idéntica postal se vivió hace exactamente dos años, cuando "El León de Río Cuarto" enfrentó a Boca Juniors, por Copa Argentina 2019.

En tanto, el entrenador Marcelo Vázquez aseguró que tanto el experimentado volante Néstor Ortigoza como Javier Ferreira están evolucionando como se esperaba y se aguardará hasta último momento para saber si pueden estar en el juego final.

Gonzalo Maffini, defensor central del León, aseguró que “trataremos de hacer nuestro juego” en referencia a la manera en que se encarará el partido ante el conjunto bonaerense.

Estudiantes se adjudicó la zona Campeonato "A" tras golear a Agropecuario de Carlos Casares por (4-0) en la última fecha y superar por diferencia de goles a Platense y aspira a conseguir un lugar en la máxima categoría por primera vez en su historia, luego de haber conseguido hace una temporada el ascenso a la Primera Nacional desde el Federal "A".

“Tenemos mucha confianza en lo que venimos haciendo hasta aquí”, resaltó el zaguero. “Creo que es el mejor momento pospandemia, porque no veníamos haciendo mal las cosas, pero no las estábamos pudiendo plasmar con un resultado justo y amplio como fue el del domingo”, destacó Maffini.

El entrenador del Celeste del sur, Marcelo Vázquez confirmó también que colocará en cancha el mismo “11” que comenzó jugando en la goleada frente a Agropecuario de Carlos Casares.

Así, el "Celeste" riocuartense saldrá a la cancha con Luis Ardente; Gastón Benavídez, Nicolás Ferreyra, Gonzalo Maffini y Lucas Suárez; Gastón Bottino; Nahuel Cainelli, Víctor Beraldi y Maximiliano Comba; Ibrahim Hesar y Bruno Sepúlveda.

En la noche del miércoles el plantel viajó a Santa Fe y quedó concentrado a la espera del juego trascendental en la localidad de Sauce Viejo, realizando ayer un ensayo futbolístico en "La Tatenguita", el predio adjunto al estadio que posee Unión en Santa Fe.