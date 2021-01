Davobe gana la pulseada a Gorosito y es el nuevo DT de San Lorenzo

Diego Dabove se convertirá en las próximas horas en el nuevo entrenador de San Lorenzo, luego de su partida de Argentinos Juniors, y en reemplazo de Mariano Soso, quien dejó la institución de Boedo tras terminar su participación en la Copa "Diego Armando Maradona" de la Liga Profesional de Fútbol.



De esta forma, Dabove es el elegido por el presidente del "Ciclón", Marcelo Tinelli, aunque en un principio había coqueteado con la posibilidad de llevar a Néstor Gorosito, quien finalmente continuará en Olimpia de Paraguay.



"Dabove y su cuerpo técnico han decidido finalizar intempestivamente el vínculo que los unía hasta el año 2022 con Argentinos Juniors. Desde nuestra Institución le agradecemos su compromiso y trabajo realizado", publicó el club de La Paternal en sus redes sociales.



No obstante, el DT aún no firmó la rescisión de su contrato, por lo que San Lorenzo aguarda a que eso suceda para presentarlo oficialmente como nuevo entrenador pese a que las partes ya llegaron a un acuerdo, según confirmaron fuentes del club a NA.



Desde que arrancó su carrera como director técnico, Dabove dirigió 96 partidos: ganó 46, perdió 21 y empató 29, tras pasar por Godoy Cruz y Argentinos Juniors.



Con el conjunto mendocino fue subcampeón e ingresó a la Copa Libertadores 2019, mientras que al de La Paternal lo salvó del descenso, terminó quinto y clasificó a la Libertadores 2021.



Ahora, tendrá el desafío de comenzar un proyecto en una institución que se encuentra en medio de un conflicto en su plantel profesional por la disputa entre los hermanos paraguayos Óscar y Ángel Romero y los referentes, una polémica que tomó fuerza luego de las declaraciones del reciente ex mediocampista azulgrana Ignacio Piatti y que marcó un quiebre en San Lorenzo de cara a la próxima temporada.