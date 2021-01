Martín García: "Este equipo sabe a lo que juega y lo que puede llegar a dar"

Martín García tiene 22 años, es oriundo de la ciudad bonaerense de General Villegas y llegó a Sarmiento de Junín hace casi una década, para incorporarse a la octava división de la institución "verde".

Desde hace varios partidos, cuando tuvo que ingresar por la lesión que sufrió el capitán del equipo, Luis Yamil Garnier, el villeguense viene jugando en muy buen nivel como marcador lateral derecho, ratificando lo demostrado anteriormente, cada vez que estuvo como titular o jugar algunos minutos, en distintos encuentros.

Actualmente, junto a otros juveniles, a los más experimentados del conjunto, el cuerpo técnico y colaboradores, más todo el "Mundo Sarmiento", García vive días especiales, ya que pasado mañana, el equipo superior jugará a un único partido ante Estudiantes de Río Cuarto (Córdoba) la chance de ascender a la Liga Profesional que organiza la Asociación del Fútbol Argentino, logro que toda la ciudad y los hinchas del conjunto verdolaga de la región, del país y el exterior esperan con muchas ansias y esperanza.

En caso de darse la soñada promoción a la categoría superior del balompié nacional, Martín y sus compañeros tendrán, seguramente, la chance de mostrarse en primera, tener mejores contratos y más posibilidades deportivas.

A pocas horas de ese partido clave de cara al futuro, Democracia entrevistó al futbolista de General Villegas que viene desempeñándose en buen nivel como "4", en el equipo sarmientista que modeló Iván Delfino y que desde hace pocos encuentros conduce su coterráneo, Mario Sciacqua.

García dijo inicialmente que "Llegué para jugar en la octava de Sarmiento, hice casi todas las divisiones inferiores en el Club y anteriormente había estado en las formativas de Sportivo y de Eclipse, en mi pueblo, General Villegas. Cuando llegué a Sarmiento, me desempeñaba como volante por la derecha y luego pasé a jugar como lateral derecho, donde me encuentro muy cómodo".

Luego, Martín expresó que "Desde que arrancó este campeonato nos tomamos las siete fechas que debíamos disputar como si todas fueran finales y llegamos a donde hoy estamos, la final, que era el objetivo grupal y personal que nos planteamos. Al ser un campeonato tan corto, todos los partidos que jugamos fueron difíciles, por ahí el que disputamos con Defensores de Belgrano resultó un poco más complicado, por cómo se dio todo, en dos partes diferentes (un tiempo un día y el segundo período en otro). Eso lo hizo un tanto más complicado, pero más allá de todo, dimos una muy buena repuesta y lo sacamos adelante al partido, logrando una victoria que fue sin dudas fundamental".

Consultado seguidamente sobre qué sabe del rival de pasado mañana, el equipo de Río Cuarto, el entrevistado reconoció:

"Sabemos que Estudiantes es un buen equipo, cuenta con jugadores de jerarquía y de mucha experiencia. Pero bueno, nosotros con nuestras armas, las que nos han traído hasta acá, lucharemos para sacar adelante el partido y buscar el ascenso a la Liga Profesional. Es una final y creo que va a ser un partido muy duro, pero por suerte tuvimos algunos días para poder prepararlo".

Tras ello, reconoció que la posibilidad que reaparezca el goleador Jonathan Torres, el regreso al plantel, tras la lesión, del capitán Luis Yamil Garnier (ya jugó algunos minutos ante Atlético de Rafaela, partido que terminó empatado sin goles y llevó a Sarmiento a la final), el villeguense consideró que "Todos los jugadores del plantel son importantes, todos en este plantel lo somos. A ellos (los citados), los pudimos recuperar así que estaremos completos para la final de este sábado".

Martín García, quien tiene contrato con Sarmiento de Junín hasta el año 2022, finalizó expresando y solicitando:

"A todos los hinchas de Sarmiento les pido que nos sigan apoyando como lo hicieron hasta ahora. Este equipo sabe a lo que juega y lo que puede llegar a dar. No los vamos a defraudar y algo mucho más importante para nosotros es agradecerles por el apoyo y cariño que siempre nos brindan. Un abrazo enorme a todos ellos y muchísmas gracias por todo", completó el marcador lateral derecho del CAS en las horas previas al decisivo partido sabatino ante Estudiantes de Río Cuarto.

Ayer realizaron trabajos tácticos

Ayer, al igual que lo hará hoy y mañana desde las 8.30 horas, el plantel profesional de Sarmiento entrenó en la Cuidad Deportiva, disponiendo el entrenador Mario Sciacqua y sus colaboradores tareas físicas al inicio y luego trabajos tácticos, diagramando ya lo que será el partido del sábado.

Recordemos que el internacional Fernando Rapallini será el juez principal del partido, asistido desde las líneas por Maximiliano del Yesso y Miguel Savorani, como cuarto árbitro estará Jorge Broggi, y como quinto juez se desempeñará José Castelli.

El plantel de Sarmiento almorzará mañana en el restaurant del estadio “Eva Perón” y alrededor de las 13 horas partirá a Santa Fe, para concentrar en un hotel céntrico.

Para el cotejo del sábado, la única variante con respecto al que empató sin goles ante Atlético de Rafaela para acceder a la finalísima, será el regreso del goleador del equipo, Jonathan Torres, por Benjamín Borasi o Mauro Albertengo, según se especula.