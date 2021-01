Beraldi aseguró que van "en busca del sueño"

Víctor Beraldi tiene 34 años, un largo recorrido como futbolista y luce la camiseta “10” en Estudiantes de Río Cuarto, y como sus compañeros y cuerpo técnico de Estudiantes de Río Cuarto, tiene el sueño de dejar de competir en la Primera Nacional y ascender a la Liga Profesional.

El domingo pasado, en el 4-0 a Agropecuario de Carlos Casares, el mediocampista manejó casi todos los ataques del “León” y generó dos jugadas que se vieron reflejadas directamente en el marcador.

A los 3 minutos de juego del segundo tiempo, ejecutó un córner que Gonzalo Maffini cabeceó al gol para convertir el 1 a 0 parcial y poco después, Beraldi anotó el 2 a 0 parcial con un tiro penal, tras la falta que le habían cometido a Gastón Benavídez.

A pocas horas de viajar a Santa Fe para enfrentar el sábado en la final por el ascenso a Sarmiento de Junín, el volante ofensivo de los albiazules fue entrevistado por el colega Hugo García, de “La Voz” de Río Cuarto, y el futbolista comenzó expresando:

“Es algo hermoso lo que se está viviendo con este pase a la final que jugaremos con Sarmiento de Junín. Se dio todo como lo habíamos planificado. Sabíamos que veníamos bien. No nos desesperamos nunca y eso fue la clave de todo para golear y para este clasificación ante Agropecuario”, contó quien fue parte de los dos ascensos del equipo riocuartense y también tuvo pasos por Talleres de Córdoba (subió a la “B” Nacional en 2015) y Juventud Unida Universitario de San Luis”.

En cuanto a la campaña que han desarrollado tras la vuelta del fútbol y en la zona “A” por el primer ascenso, Beraldi dijo:

“Fue un poco raro todo lo que pasó ya que veníamos bien y cuando arrancamos, se registraron varios empates. No podíamos sumar de a tres, hasta que pudimos ganar por primera vez. Sabíamos que en algún momento íbamos a empezar a ganar y se dio. Conseguimos el primer triunfo de local y se nos abrió el arco. Pudimos jugar con mayor tranquilidad. Vencimos a Ferro, luego a Atlanta y el domingo a Agropecuario. Hay que seguir por el mismo camino, aquel de buscar el partido a como dé lugar”.

En cuanto a lo personal, Beraldi manifestó que “De a poco me voy sintiendo como yo quiero. Necesitaba encontrar una regularidad, minutos de juego, tener la confianza de los compañeros y del entrenador. Estoy muy agradecido con todos. Cuando le tocó estar en las malas, siempre lo ayudaron a uno. Yo tengo mi lugar en Estudiantes de Río Cuarto, estoy instalado en la ciudad. Además hay varios chicos que la vienen remando desde hace años, como yo, y que son de acá”.

Tras señalar, en cuanto al partido ante Agropecuario, que “Podía llegar a complicarse si ganábamos por menos diferencia. Luego se fueron dando las cosas, por lo que hicimos en el juego. Sí estábamos convencidos de que podíamos ganar. De ir paso a paso. De decir el partido que viene es el más importante de la historia de Estudiantes de Río Cuarto. Lo fue ante Agropecuario y lo será ahora frente a Sarmiento de Junín. Hay que tratar de disfrutar, pero con responsabilidad para lograr el objetivo”, Víctor se refirió a la posible llegada de Estudiantes a la Liga Profesional, objetivo que persigue también Sarmiento de Junín.

El volante ofensivo comentó finalmente que “Sería muy lindo. Iremos en busca del sueño. No tuve la posibilidad de jugar en Primera. Todos tenemos ese objetivo. Pero hay que mantenernos así. Nadie nos regaló nada y en cuanto a los comentarios sobre algún arbitraje que nos ha favorecido, tapar algunas bocas ha sido parte de lo realizado por nosotros en la cancha”, completó.