Los cruces de la primera etapa eliminatoria

La etapa regular del Torneo Transición de la Primera Nacional 2020 ya tiene confirmado los cruces eliminatorios para el segundo ascenso, toda vez que al primero, lo definirán el próximo sábado Sarmiento de Junín y Estudiantes de Río Cuarto (Córdoba), en el estadio “15 de Abril” de Unión de Santa Fe.

Luego de siete atrapantes jornadas de la fase clasificatoria, los equipos que siguen en carrera ya conocen su rumbo.

Tras la final por ver quién llega a la Liga Profesional 2021, el perdedor de Sarmiento-Estudiantes de Río Cuarto pasará a la cuarta etapa eliminatoria (semifinales) por el segundo ascenso, mientras que están clasificados a la tercera etapa (cuartos de finales), Platense y Atlético de Rafaela.

En tanto, iniciarán el domingo la etapa eliminatoria por el segundo ascenso estos equipos:

Defensores de Belgrano vs. Instituto de Córdoba; Estudiantes de Buenos Aires vs. Barracas Central; Agropecuario de Carlos Casares vs. Quilmes A.C.; Tigre ante San Martín de San Juan; Atlanta vs. San Martín de Tucumán; Gimnasia y Esgrima de Mendoza vs. Ferro Carril Oeste; Deportivo Morón vs. Villa Dálmine; y Deportivo Riestra vs. Temperley.

Todos estos compromisos, se definirán en un único partido. El mismo se llevará a cabo en campo neutral, determinado por la Asociación del Fútbol Argentino y avanzará de ronda aquel equipo que gane el encuentro.

Si concluido el mismo hay un empate, se procederá directamente a definir quién clasifica con disparos desde el punto del penal.

Según lo previsto por el reglamento del torneo, confeccionado por la Asociación del Fútbol Argentino, las series se jugarán este fin de semana y luego continuará el 20; 24; 27 y 31 de enero.