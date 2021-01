River ganó en Brasil pero fue eliminado

River Plate venció anoche como visitante a Palmeiras en Brasil, en la revancha de la semifinal por la Copa Libertadores de América, pero el equipo de Marcelo Gallardo quedó eliminado ya que había perdido 3 a 0 en el cotejo de ida, jugado la semana pasada en nuestro país.

Los dos goles llegaron en el primer tiempo, anotados por Robert Rojas a los 29 minutos, y por Rafael Santos Borré a los 44, ambos de cabeza, y con esas conquistas, el "millonario"mantuvo vivas las esperanzas de dar vuelta la serie en busca de la final, pese a que terminó con un hombre menos por la expulsión del citado Rojas, a los 28´ del complemento.

River convirtió al arquero Weverton en la gran figura del partido, que estuvo cargado de polémica, por el gol anulado a Gonzalo Montiel (a instancias del VAR, por un offside previo de Borré) y el penal sancionado contra Matías Suárez, que la tecnología también invalidó.

El "Millonario"salió a jugar con la postura que le demandaba la gesta a buscar. Con un equipo amplio a partir del dibujo 3-5-2 (los laterales en función de wines y no de defensores), metido y concentrado para la presión y corte lo más adelantado posible en el césped, apostó a acosar a Palmeiras en pos de romper rápido el partido.

A los 9 minutos, Rony quedó mano a mano con Armani, que cortó justo cuando el delantero intentó gambetearlo, en la única chance local del primer tiempo, que River se llevó con claridad con los goles de Rojas y Borré.

La voracidad del huésped no aflojó en la etapa final y creó numerosas situaciones de gol.

En una de esas jugadas, tras el gol de Montiel, el colombiano Nicolás Gallo llamó desde el VAR. Y con la tecnología descubrió que el último en tocar la pelota antes del retroceso de Borré, que venía del offside, había sido Enzo Pérez. Por eso, Ostojich anuló las acciones.

A los 29´, la temperatura volvió a elevarse. Ostojich vio penal de Empereur a Suárez, quien bajó la pelota y se dejó caer. Las imágenes probaron que el delantero fue el que inició el contacto. Y el VAR volvió a pincharle las esperanzas a River.

Los minutos pasaron, el apetito de River, con un hombre menos, arrollando a su adversario, mereció el premio que no consiguió. En el cabezazo de Paulo Díaz que el arquero arañó en un rincón; en el penal a Borré que una vez más el VAR sugirió observar a Ostojich, hasta detectar que Girotti estaba en fuera de juego en el inicio de la acción fueron las últimas chances del "millonario", que quedó así eliminado.