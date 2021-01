Gorosito presiona para salir de Olimpia y llegar a San Lorenzo

Néstor "Pipo" Gorosito arribó hoy a Paraguay con la decisión de negociar la rescisión de su contrato con Olimpia, con el que recientemente se consagró campeón, para convertirse en el nuevo DT de San Lorenzo, tras la salida de Mariano Soso.



Gorosito busca emigrar luego de haber sido campeón hace dos semanas en el torneo Clausura y días atrás había revelado sus intenciones de volver al "Ciclón", de Boedo lo que desató polémica, ya que todavía Soso seguía en el cargo.



El jueves, Olimpia tiene previsto iniciar la pretemporada, pero Gorosito le pidió una reunión al argentino Christian Bassedas, mánager del club y quien lo eligió como DT en diciembre pasado.



"No tengo dudas de que voy a volver a dirigir a San Lorenzo en algún momento", aseguró Gorosito, en una reciente entrevista televisiva.



"El fútbol es mucho más simple de lo que se quiere hacer creer. Si sos un técnico que mete palabras que no entiende nadie, sos un técnico moderno y si no sos de la vieja escuela", había expresado recientemente el ex enganche del "azulgrana" en los '90.



Gorosito ya había sido apuntado por el presidente Marcelo Tinelli antes de la llegada de Soso, pero en ese momento fue imposible su salida de Tigre, con el que disputó la actual Copa Libertadores, pero renunció en noviembre pasado.



El entrenador tuvo en San Lorenzo su segunda experiencia como técnico en la temporada 2003/2004, en la que fue subcampeón del Torneo Apertura.