Mario Sciacqua aseguró: “Con la mística de Sarmiento, llegamos a una nueva final”

Luego del partido, del empate con sabor a triunfo que puso a Sarmiento de Junín en la ansiada final por el primer ascenso a la Liga Profesional de fútbol, hablaron con mucha alegría y emoción el entrenador del CAS, Mario Sciacqua, y el experimentado volante central, Federico “la Bruja” Vismara.

El director técnico que llegó hace pocos días para reemplazar a Iván Delfino, comenzó señalando:

“Fue una final anticipada, ante un equipo que venía muy bien también. Nosotros salimos a jugar, sin especular por los dos resultados que teníamos. Jugamos un buen primer tiempo y en el segundo, el rival -que necesitaba ganar-, nos fue metiendo en nuestro campo. No estuvimos bien conectados por momentos en las transiciones, pero con la mística de Sarmiento, llegamos a una nueva final. Está muy incorporada esa mística a jugadores que llevan un tiempo en el Club y a los nuevos del plantel”.

Luego, el DT dijo que “En la parte final, busqué acomodar lo defensivo, sin resignar lo ofensivo. La entrada de Garnier le puso experiencia, aliento, hizo que el equipo sea más combativo, así que pudimos empatar y ser finalistas.



Es la primera vez que voy a jugar una final como entrenador, la tengo ya en mis manos y por momentos me emociono mucho. Dirigir a un equipo en tan pocas fechas y llegar a la final me genera gran orgullo, especialmente por la decisión que tomé junto a mi cuerpo técnico, estoy muy contento”.

Siguiendo con el análisis del encuentro, Sciacqua consideró que ”Fue un tiempo para cada uno, con lluvia, granizo y viento en parte del primero. En el segundo período, ellos fueron más decididos al ataque y obviamente, nosotros esperamos atrás. Creo que el equipo no pasó tantos sobresaltos, aunque ´Manu´ (por Vicentini) atajó un par muy buenas, pero sobre el final Sara los salvó dos veces a ellos también. Nos tocó a nosotros llegar a la final, gracias a Dios, ante un equipo picante. Los delanteros de Rafaela, Coppetti y Bieler, son muy buenos, pero los dos centrales nuestros estuvieron muy bien también”.

Luego de expresar que “No me quiero olvidar de Iván Delfino, quien sumó varios puntos y seguramente estará muy contento él también. Para nosotros, el desafío era muy difícil, porque el equipo venía bien, en lo futbolístico y en el día a día de trabajo. Para mí y mi cuerpo técnico, ´patinar´ en el medio del torneo hubiera sido tremendo, pero nos involucramos mucho, la gente del Club nos abrió las puertas y estoy muy feliz”, reconoció.

Finalmente, Mario Sciacqua dijo, eufórico:

“Me identifico con el apodo ´Los Guerreros de Sarmiento´, que resume bastante esto. Me sorprendió la definición a favor de Estudiantes de Río Cuarto, esperábamos a otro equipo, pero también Estudiantes viene haciendo las cosas bien. Ahora esperemos a ver en qué cancha jugamos, será importante que sea un buen estadio. Nosotros ya jugamos, en una semana, tres verdaderas finales, con Tigre, Defensores de Belgrano y hoy (por ayer),así que fue muy meritorio lo hecho por los jugadores de Sarmiento”, completó el entrenador en la zona de vestuarios.

Según Vismara: “estos chicos juegan con una pasión increíble”

El gladiador del medio campo, Federico Vismara, también se mostró muy feliz por el pase de Sarmiento a la final por el primer ascenso a la Liga Profesional de fútbol.

Al ser abordado a la salida de los vestidores, tras festejar dentro del camarín con sus compañeros y cuerpo técnico, dijo:

“Para mí, con 37 años, volver a jugar una final, va a ser muy lindo. Estos chicos, mis compañeros, juegan con una pasión increíble, con mucho compromiso, con orden, muchas ganas, así que con todos ellos, vamos a tratar de dar el último pasito”.

Agregó luego que “En el primer tiempo jugamos mejor, en el segundo no le encontramos tanto la vuelta, pero nos enfrentamos con un gran rival y estamos en la final, tras jugar dos finales anteriores, con Tigre y Defensores de Belgrano”.

Rafaela venía sumando, fue una verdadera final y estamos a 90 minutos de llegar a Primera División, nos faltan noventa minutos para completar el camino, ahora esperamos saber dónde nos tocará jugar con Estudiantes de Río Cuarto”, completó “la Bruja” Vismara antes de subirse al micro que los trajo de regreso a Junín.