Sarmiento viaja hoy a Rafaela para esperar el decisivo partido de mañana, frente a Atlético

El plantel profesional de Sarmiento de Junín cerrará en la mañana de hoy, con trabajos livianos, fundamentalmente de pelota parada, los entrenamientos para el partido de mañana frente a Atlético de Rafaela, por la última fecha de la Zona Campeonato, grupo “B” de la Primera Nacional de fútbol.

Luego del trabajo de esta mañana, los jugadores y el cuerpo técnico almorzarán en las instalaciones del Club y pasado el mediodía –alrededor de las 12.30 horas- viajarán a Rafaela, para esperar concentrados en un hotel de esa ciudad el encuentro de mañana.

El árbitro Jorge Baliño, habitual juez de encuentros de Primera División, será el encargado de impartir justicia en el decisivo cotejo del domingo a las 19.15, match que definirá quién pasa a la final por el primer ascenso a la Liga Profesional de Fútbol de la Argentina y al cual el CAS llega con dos resultados posibles para lograr el objetivo, ya que empatando o ganando estará en la definición del certamen, porque tiene un punto más que los santafesinos.

Diego Verlotta será el primer asistente, Pablo Gualtieri el línea 2 y Rodrigo Rivero (quien viene de dirigir al CAS ante Tigre, el domingo pasado en Junín), será el cuarto árbitro.

Al no poder contar con el goleador del equipo Jonathan Torres, suspendido por una fecha tras ser expulsado ante Defensores de Belgrano, está prácticamente conformado que Mauro Albertengo, autor del gol ante “El Dragón” ingresará como titular, en lo que sería el único cambio en el elenco que dirige Mario Sciacqua.

En consecuencia, el “verde” formaría con Manuel Vicentini; Martín García, Federico Mancinelli, Braian Salvareschi y Facundo Castet; Gabriel Graciani, Federico Vismara, Sergio Quiroga, Fabio Vázquez y Claudio Pombo; Mauro Albertengo.

La programación completa

La siguiente es la programación completa de partidos y árbitros designados para la séptima fecha del torneo de la Primera Nacional, tanto en zona Campeonato como Reválida, a disputarse entre mañana y el lunes 11:

Zona Campeonato, por el primer ascenso, grupo “A”:

Domingo 10, a las 17.10: Estudiantes de Río Cuarto-Agropecuario de Carlos Casares (TV), dirigidos por Ariel Penel; Platense-Temperley (TV), Hernán Mastrángelo; Ferro Carril Oeste-Estudiantes de Buenos Aires (TV), Pablo Dóvalo; y Deportivo Morón-Atlanta, con arbitraje de Héctor Paletta.

Grupo “B”, domingo 10: A las 19.15, San Martín de Tucumán-Gimnasia de Mendoza, siendo juez Carlos Córdoba; Villa Dálmine-Defensores de Belgrano, Lucas Comesaña; Atlético de Rafaela-Sarmiento de Junín (televisado), con el contralor de Jorge Baliño; y Tigre –Deportivo Riestra, con Cristian Cernadas como juez.

Zona Reválida, por el segundo ascenso, grupo “A”:

Domingo 10, a las 17.10: Barracas Central-Nueva Chicago, con arbitraje de Sebastián Zunino; Brown de Puerto Madryn-San Martín de San Juan, Yamil Possi; Independiente Rivadavia Mendoza-Mitre de Santiago del Estero, Luis Lobo Medina; y Belgrano de Córdoba-Alvarado de Mar del Plata (TV), con el arbitraje de Diego Ceballos

Grupo “B”, Lunes 11, a las 21.10: All Boys-Instituto de Córdoba, con el contralor de Pablo Giménez; Almagro-Chacarita Juniors (TV), Mariano González, Quilmes-Brown de Adrogué, Emanuel Ejarque; y Gimnasia y Esgrima de Jujuy-Santamarina de Tandil, con arbitraje de Fabricio Llobet.

Otta repetiría el equipo ante el cas

El director técnico de Atlético de Rafaela, Walter Otta, trabajó en el armado del equipo para recibir mañana a Sarmiento de Junín, por la última fecha de la zona Campeonato “B” de la Primera Nacional.

Sabedor que con un triunfo “La Crema” se mete en la final por el ascenso -ante el ganador de la zona “A”-, se vivieron entrenamientos de alta intensidad emocional.

En relación al equipo, aún el entrenador no dio indicio de la posible formación titular pero todo indicaría que serían los mismos que vienen de perder con Defensores de Belgrano.

La única duda pasaría por la presencia de Fernando Piñero, quien sufre una molestia muscular en uno de sus tobillos y trabajó de manera diferenciada, destacándose que si no se recupera, su reemplazante sería Gastón Tellechea.

De no mediar inconvenientes de último momento, los once titulares de Atlético de Rafaela serían:

Guillermo Sara; Lucas Blondel, Fernando Piñero o Gastón Tellechea, Stéfano Brundo y Ángelo Martino; Guillermo Funes, Emiliano Romero, Facundo Soloa y Matías Valdivia; Enzo Copetti y Claudio Bieler.