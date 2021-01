Jonathan Torres: "Fue una jugada muy rápida y no tuve otra opción"

El delantero de Sarmiento de Junín, Jonathan Torres revivió en diálogo con Democracia, la jugada del penal que cometió e impidió el empate de Defensores de Belgrano y le valió la expulsión, el miércoles pasado, en el gran triunfo de Sarmiento.

Ausente por suspensión contra Rafaela, admitió que espera el partido del domingo "con mucha ansiedad".

La baja de “Jony” Torres para el encuentro crucial que disputará Sarmiento, el próximo domingo, por un lugar en la final por el ascenso a Primera División, de visitante frente a Atlético de Rafaela, es una de las principales preocupaciones por estas horas del cuerpo técnico del Verde, de cara al compromiso en suelo santafesino.

Sin embargo, su expulsión, el miércoles pasado frente a Defensores de Belgrano -en la reanudación de la tercera fecha del grupo “B” de la Zona Campeonato de la Primera Nacional-, podría convertirse en una de las anécdotas más felices para la posteridad, si acaso el equipo de Junín consigue, al final del camino, el máximo objetivo.

En la memoria de todos los hinchas y simpatizantes de Sarmiento todavía perdura el instante en el que el delantero, de 24 años, evitó con su mano derecha lo que inevitablemente hubiera sido el empate parcial del conjunto de la Capital Federal.

No obstante, la jugada derivó en el penal en contra y la tarjeta roja por último recurso que dejó a Torres automáticamente afuera del partido del domingo. El final de la historia es conocido: el arquero Manuel Vicentini detuvo el disparo desde los doce de pasos de Ezequiel Aguirre y Sarmiento sostuvo la ventaja mínima de 1 a 0 hasta el final del encuentro, lo que le permitió festejar un triunfo clave para seguir soñando con el ascenso.

Pasaron más de dos días desde entonces, y Torres, que espera con "mucha ansiedad" el encuentro contra Rafaela, revivió en diálogo con Democracia la jugada que lo convirtió en uno de los héroes de la tarde en el Estadio Eva Perón, pero, al mismo tiempo, lo dejó al margen de la acción del próximo fin de semana.

"Recuerdo que fue un córner de ellos, cabeceó un delantero y 'Manu' tapó una pelota impresionante. Después hubo varios rebotes y yo me paré en la línea del arco por las dudas, y cuando veo que cabecea un jugador de Defensores solo al arco, lo único que atiné a hacer fue a poner la mano. La verdad no lo pensé, fue puro instinto, eran las ganas de evitar el gol", relató Torres.

"En ese momento, éramos todos tratando de sacar la pelota del área y casi terminamos con el gol del empate de ello. Puse la mano, evité el gol, después vino el penal y la expulsión. Mientras salía de la cancha, por dentro pedía que 'Manu' lo atajara o lo patearan afuera y por suerte terminó saliendo bien", agregó.

Torres también reconoció haber vuelto a mirar detenidamente la jugada y, al igual que ocurrió dentro del campo de juego, sigue convencido de que apeló al único recurso que tenía disponible en ese instante, para evitar el gol.

"Volví a mirar la jugada, y creo que fue muy rápida. Analizándola bien, creo que no podría haberla sacado de otra manera, porque, desde donde estaba colocado, la pelota se me va alejando. Ni siquiera podía poner la cabeza detrás de la mano, como para disimularla un poco. Pero, afortunadamente, terminó saliendo todo bien gracias a 'Manu' y a los chicos, que defendieron el resultado", expresó.

"Podría haber sido distinto, ellos podrían haber convertido el empate y se nos hubiera complicado. Por suerte, se dio como queríamos, porque eran tres puntos importantísimos", insistió.

Primera vez

Justo en el partido más trascendente, Torres no estará a disposición del DT Mario Sciacqua, una situación nueva para el joven atacante, que le despierta "mucha ansiedad".

"Siento mucha ansiedad por lo que pueda pasar, todavía más estando afuera, pero tengo ganas de que llegue el domingo, para alentar a mis compañeros. Es el primer partido que me va a tocar estar afuera, no me gusta para nada perdérmelo, pero al mismo tiempo trato de pensar en que me quedo afuera por algo que, en definitiva, sirvió", destacó.

Y redondeó: "Es una final y no podemos regalar nada, tenemos que salir a ganar el partido y esperamos que se pueda dar, porque el equipo viene muy bien".

--> Sarmiento viaja hoy a Rafaela para esperar el decisivo partido de mañana, frente a Atlético