Vicentini, héroe contra Defensores de Belgrano, sostiene: "Sería un error ir a especular a Rafaela"

El arquero de Sarmiento, Manuel Vicentini, se recibió de héroe el miércoles por la tarde, al contener el penal que ponía en riesgo el triunfo parcial de Sarmiento, en el trascendente mini partido (se jugaron los 45 minutos que restaban) disputado en el estadio “Eva Perón”, contra Defensores de Belgrano.

Pero la foto de sus piernas rechazando el balón, después del remate de Ezequiel Aguirre, fue apenas el final de una película de suspenso que duró algunos pocos segundos, que se parecieron bastante a largas horas.

Todo comenzó con un córner desde la izquierda, siguió con cabezazo abajo que el arquero rechazó de manera espectacular; luego, una serie de rebotes que enviaron la pelota al aire y una salida fallida de Vicentini, que acabó con un cabezazo al gol del delantero Martínez Montagnoli, con el guardametas en el suelo, sin posibilidad de intervenir.

Fue entonces cuando apareció la mano salvadora de Jonatan Torres, que a más de uno recordó a aquella volada de Mario Kempes, en el Mundial '78, para impedir un gol de Polonia, que hubiera complicado las chances de la selección argentina de llegar a la final.

El final, en uno y otro "filme", fue el mismo: Fillol detuvo luego el disparo de Deyna y Vicentini, el de Aguirre. El trámite del "medio partido" (N. de R.: fue la reanudación del encuentro por la tercera fecha de la Zona Campeonato de la Primera Nacional, que se suspendió en diciembre por corte de luz) siguió su curso y le permitió a Sarmiento festejar una victoria que lo catapultó a la punta del Grupo B, a falta de una jornada.

Para el "1" del Verde, haber impedido el tanto de la igualdad fue algo así como "un premio" al sacrificio de su compañero. "Es bueno para mí haber atajado el penal, pero me pone más contento por el sacrificio que hizo 'Joni' Torres, que ahora se va a perder una final, como es el partido contra Rafaela, y debe haber sido difícil para él tomar esa decisión", comentó Vicentini.

Por otra parte, el ex Boca no se mostró del todo de acuerdo con los simpatizantes que reclamaban falta contra él, cuando salió a cortar la segunda jugada, después del tiro de esquina. "No vi bien la jugada, porque después de varios rebotes, salí a buscar la pelota y no llegué a ver contra quién choqué", reconoció.

Soñando con la final

Una última final separa al equipo dirigido por Mario Sciacqua de la definición por el ascenso a la Primera División. Será el próximo domingo, a las 19.15, de visitante contra Atlético Rafaela.

El capitán del Verde parece tener claro cómo salir a plantear el compromiso: "Sería un error ir a especular, como hubiese sido un error haberlo hecho contra Defensores. Creo que se vio que salimos a buscar el resultado".