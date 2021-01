Boca no pasó del empate con Santos

Boca jugó esta noche un partido ciclotímico y no logró hacer la diferencia de local al empatar sin goles con Santos de Brasil, en el partido de ida de la semifinal de la Copa Libertadores disputado esta noche en La Bombonera.



El partido fue de tono discreto, con pocas situaciones de gol y mucho nerviosismo por parte de los dos equipos, que no lograron desnivelar el juego para ninguno de los dos lados.



La revancha se disputará el próximo martes en el estadio "Urbano Caldeira" en la zona de Vela Belmiro de San Pablo, y el ganador de la serie se clasificará a la final que tendrá como escenario único el Maracaná de Río de Janeiro.



Boca tenía el antecedente cercano de lo que sucedió con River, que fue goleado por Palmeiras 3 a 0 en la otra semifinal, y sabía que tenía que estar preparado para evitar algo similar.



Con un esquema pensado para salir a buscar el arco rival, Boca apostó a la velocidad del colombiano Villa y el armado de Tevez, y con un mediocampo sin Josmar Campuzano, pero con Capaldo y Diego "Pulpo" González, para la recuperación.



Santos tuvo rotación y variantes buscando controlar a Boca y si podía salir de contragolpe, pero las pocas acciones de riesgo, en el primer tiempo, fueron jugadas aisladas y remates sin mucha precisión.



Para la segunda mitad Miguel Angel Russo dispuso el ingreso de Cardona, pero el colombiano no conectó bien y terminó pasando desapercibido.



Durante un período de 10 minutos Santos tuvo el control del partido con lo que podía ofrecer Lucas Braga y la experiencia de Marinho, pero los remates de los brasileños tampoco tuvieron precisión, y Andrada solo tuvo que sacar al còrner una pelota que tampoco llevaba tanto peligro.



En el final Boca tuvo a "Wanchope" Abila para tener más presencia en el área, pero el cordobés no pudo encontrar su lugar para poder sacarle provecho al ataque local.



La serie quedó abierta, y en San Pablo un gol de Boca podría darle una variante mucho más atractiva a la semifinal, pero tampoco debería cometer errores que le puede costar caro.

Síntesis:



Copa Libertadores

Semifinales - Ida.

Boca 0 - Santos 0.

Estadio: La Bombonera.

Árbitro: Roberto Tobar (Chile).



Boca 0: Esteban Andrada; Leonardo Jara, Lisandro López, Carlos Izquierdoz, Frank Fabra; Eduardo Salvio, Diego González, Nicolás Capaldo, Sebastián Villa; Carlos Tevez y Franco Soldano. DT: Miguel Angel Russo.



Santos o: John; Pará, Lucas Verissimo, Luan Peres, Felipe Jonatan; Pituca, Alison; Marinho, Soteldo; Lucas Braga y Kaio Jorge. DT: Alexis Stival.

Cambios en el segundo tiempo: 10m Sandry por Soteldo (S), 17m Cardona por Diego Gonzalez (BJ), 32m Buffarini por Salvio (BJ), y Abila por Soldano (BJ), 33m Madson por Jorge (S), 38m Solda por Verissimo (S).