Gallardo admitió que River necesitará "una noche épica" para revertir la serie con Palmeiras

El entrenador Marcelo Gallardo aseguró hoy que River tiene que "digerir el golpe inesperado" de haber perdido como local por 3 a 0 ante el Palmeiras en la ida de la semifinal de la Copa Libertadores y dijo que el elenco de Núñez necesitará tener "una noche épica de esas que se dan de vez en cuando" para revertir el resultado en Brasil.



"Tenemos que digerir el golpe, que fue inesperado. Tenemos que reponernos mentalmente para encarar la vuelta con la intención de buscar el partido, como siempre. Igual, si el equipo comete errores podemos sufrir, como esta noche.



Necesitamos una noche épica, de esas que existen de vez en cuando en el fútbol", indicó.



En una conferencia de prensa que brindó tras el partido, el técnico señaló: "Le competimos todo el partido (al Palmeiras). Cometimos errores, pero iniciamos bien, con llegadas y movilidad. Ellos estuvieron replegados hasta el gol, que vino de una jugada aislada".



"Eso nos llevó a la confusión durante 10 minutos, retomamos y cuando parecía que nos acomodábamos, vino el segundo gol por errores nuestros. Ahí el equipo sintió el golpe y la expulsión de (Jorge) Carrascal derivó en el tercero. Sufrimos y cada ataque parecía que se venía el cuarto", agregó.



Gallardo afirmó que fue "una noche fácil para caer en la crítica" y agregó: "Somos un equipo que toma riesgo. A veces se pagan, otras no. Esta vez se pagaron al jugar con un equipo de igual jerarquía".



"Tenemos que mantener la mente fría e intentar una noche de esas que son de ensueño en el fútbol. Creo que nos vamos a poder meter en el partido, pero no sé si nos va a alcanzar", aseveró.



Finalmente, dijo: "La vuelta no va a ser fácil, pero en el fútbol todo puede pasar. Si salimos con la intención de ganar y defendemos bien, vamos a estar en partido".