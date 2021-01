Diego Chaves entrena con el plantel de Villa Belgrano, a la espera de una oferta

Sin grandes transferencias todavía en el mercado de pases de verano, las novedades en el fútbol juninense aparecieron en la Liga del Oeste.

Esta semana, el exdelantero de Sarmiento, el uruguayo Diego Chaves, se sumó a los entrenamientos del Club A-

tlético Villa Belgano y no se descarta que pueda llegar a disputar la próxima edición del Torneo Nocturno 2021, que iniciará el 15 de enero.

El atacante nacido en Montevideo, hace 34 años, se encuentra practicando bajo las órdenes de Elio "Pilo" Núñer, a la espera de una oferta que lo devuelva al fútbol profesional, que lo encuentra alejado desde mediados de 2020.

"Estoy entrenando con Villa, me llamó 'Pilo' y acepté. La otra opción era quedarme entrenando solo en casa, así que decidí unirme al grupo y si no sale nada del fútbol profesional, antes de que empiece el Nocturno, seguramente lo juegue", adelantó Chaves a Democracia.

"Me encontré con un grupo de trabajo muy lindo y un club muy ordenado, que superó mis expectativas", agregó el oriental, que finalizó su vínculo con Sarmiento en junio del año pasado.

El Torneo Nocturno, organizado por la Liga del Oeste, será inaugurado oficialmente con el partido entre Defensa Argentina y Jorge Newbery, por la Zona "D". En el mismo grupo aparece Villa Belgrano.