Sarmiento completa hoy un partido clave para su sueño del ascenso, ante Defensores de Belgrano

Con arbitraje de José Carreras, Sarmiento de Junín recibirá esta tarde a Defensores de Belgrano, quien viene de ganarle y de dejar sin invicto al líder de la zona "B" de la etapa campeonato de la Primera Nacional, Atlético de Rafaela.

El CAS y los del Bajo Belgrano disputarán los 45 minutos que restan del partido que empataban sin goles (el sábado 12 de diciembre pasado) y que debió suspenderse -antes de iniciarse el complemento-, por fallas en el sistema de iluminación en el estadio "Eva Perón".

Lo que aquel día era un partido importante pero no trascendente, se transforma hoy en vital para las aspiraciones de ambos equipos en su ilusión de llegar a la final de la Primera Nacional con el ganador de la zona "A" de la Fase Campeonato, por una plaza en la Liga Profesional de Fútbol.

Es que el "Verde", si gana, quedará como único puntero restando una fecha, mientras que si triunfa el "Dragón", alcanzará en el primer puesto a Atlético de Rafaela, rival de Sarmiento en la última fecha.

Si siguen igualados al completarse el match de esta tarde (se jugarán dos tiempos, uno de 22 y otro de 23 minutos), el conjunto de nuestra ciudad llegará también bien parado a la fecha de cierre, aunque deberá ganarle sí o sí a Rafaela para llegar a la ansiada final.

El director técnico Mario Sciacqua trabajó luego del empate del domingo (1 a 1 ante Tigre) no solo en la parte táctica sino en la anímica de sus dirigidos, sabiendo que hoy será clave ganar pero también que el empate beneficia a Sarmiento por sobre "Defe", ya que seguirá segundo en la tabla y relegando al tercer puesto a los que orienta el ex Sarmiento, Fabián Nardozza.

Si se mantiene la paridad en los 45´ restantes, los "verdolagas" dependerán de sí mismos en la última fecha ante Rafaela, cosa que no ocurrirá si caen hoy ante Defensores, destacándose que por los resultados obtenidos hasta ahora, al CAS le está conviniendo jugar como visitante, ya que ganó los partidos anteriores como huésped, ante Gimnasia de Mendoza y Deportivo Riestra.

La única duda que aún mantiene Sciacqua es colocar nuevamente entre los titulares a Sergio Quiroga (tras cumplir la fecha de suspensión que le aplicaron al ser expulsado contra Riestra) o mantener en el elenco a Fabio Vázquez como “doble 5”, con más chances para este último, de acuerdo a lo observado en el entrenamiento de ayer, donde se hicieron trabajos con pelota parada, fútbol-tenis, baños de inmersión para quienes jugaron ante Tigre y otros movimientos livianos, en tanto que Nardozza repetiría en el elenco visitante a los mismos once titulares del pasado domingo ante Atlético Rafaela.

Ambos conjuntos irán con sus armas en busca de tres puntos vitales para la definición del grupo, tratando de llegar a la finalísima por el ascenso ante quien termine primero en la zona "A", también muy peleada y con cuatro aspirantes a esa posibilidad.

Ellos son Platense, Estudiantes de Río Cuarto y Agropecuario de Carlos Casares, los tres con diez puntos y ubicados en ese orden por diferencia de goles (+ 3, + 2 y 0, respectivamente), y Estudiantes de Buenos Aires, que suma 9 unidades y dos goles a favor de diferencia.

