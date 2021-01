Gorosito abrió la puerta a volver a dirigir San Lorenzo y desató la polémica

El entrenador Néstor "Pipo" Gorosito, flamante campeón del torneo de Paraguay con Olimpia, aseguró hoy que no tiene duda de que "en algún momento" volverá a dirigir a San Lorenzo, que está en una situación futbolística delicada. Las declaraciones llegaron en el momento de mayor debilidad del actual DT "azulgrana", Mariano Soso.



"No tengo dudas de que voy a volver a dirigir a San Lorenzo en algún momento", aseguró Gorosito, en una entrevista con el programa "Como te va" de Marcelo Benedetto, que se emite de lunes a viernes por Radio Colonia de 12:00 a 14:00.



En ese sentido, pareció mandarle un tiro por elevación a los métodos de Mariano Soso, el actual entrenador del "Ciclón", que está etiquetado como la nueva camada que utiliza diferentes datos y situaciones extrafutbolísticas.



"El fútbol es mucho más simple de lo que se quiere hacer creer. Si sos un técnico que mete palabras que no entiende nadie, sos un técnico moderno y si no sos de la vieja escuela", criticó.

"Hacer cosas raras, hacerte el histérico, parece que te muestra como un entrenador trabajador. Todos hacemos lo mismo. Hay entrenadores que tienen gente en los medios para que no hablen mal de ellos", agregó.



En ese sentido, lo comparó con Marcelo Bielsa, actual DT del Leeds de Inglaterra: "A Bielsa lo consideró extremadamente capaz, es el original. Después vas a La Salada y tenés mucha cantidad de técnicos parecidos, pero son de La Salada".



Y, sobre el fútbol argentino, completó: "Hubo un tiempo largo donde un representante que tiene 15 entrenadores los lleva de un lado para el otro. ¿Quiénes son los mejores entrenadores de Argentina? Los 15 de ese tipo, porque tiene copada la radio, la televisión".



Además, Gorosito se mostró muy eufórico por haberle dado el título a Olimpia, donde se acomodó "a todas las adversidades" para ser campeón.



"Olimpia es un equipo que ha ganado Libertadores, Intercontinental. Están acostumbrados siempre a salir campeones", remarcó.