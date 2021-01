Mascherano vuelve a la selección: estará a cargo del Departamendo de Metodología y Desarrollo

El ex futbolista Javier Mascherano regresará a la Selección argentina para ocupar un cargo en el Departamento de Metodología y Desarrollo y "será presentado en las próximas semanas".



Así lo informó la Selección argentina a través de su cuenta oficial de la red social Twitter junto con una foto en la cual se encuentran, además del "Jefecito", el presidente de la AFA, Claudio Tapia; el preparado físico Pablo Blanco y Oscar Hernández Romero.



"Javier Mascherano, acompañado del preparador físico Pablo Blanco y Oscar Hernández Romero, se sumará a la estructura de Selecciones Nacionales a cargo del Departamento de Metodología y Desarrollo, que será presentado en las próximas semanas", señaló el conjunto nacional en la publicaicón.



Mascherano, de 36 años, anunció su retiró de la actividad profesional el 15 de noviembre de 2020, tras la derrota por 1 a 0 de Estudiantes de La Plata ante Argentinos Juniors por la Copa Liga Profesional.



Según trascendió, Mascherano trabajará con las selecciones juveniles, cuyo coordinador general es el ex manager de San Lorenzo Bernardo Romeo, pero por el momento no se conocen los detalles de cuál será su función.



Junto al ex futbolista de River y Estudiantes de La Plata trabajará el preparador físico Pablo Blanco, quien fue parte del cuerpo técnico del seleccionado argentino conducido por Alejandro Sabella en el Mundial de Brasil 2014.



Además, en el equipo de trabajo de Mascherano estará el entrenador catalán Oscar Hernández Romero, quien se desempeñó en las divisiones formativas del Barcelona.



En su época como jugador, el "Jefecito" fue sparring de la Selección argentina comandada por el entrenador Marcelo Bielsa, mientras que luego integró los planteles en las Copas del Mundo de Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018, certamen en el que se despidió del conjunto nacional.



Mascherano fue capitán del equipo albiceleste entre 2008 y 2011: entre los máximos galardones obtenidos a nivel de Selección se destacan un Sudamericano Sub-20, dos medallas olímpicas de oro -en Atenas 2004 y Pekín 2008- y el subcampeonato en el Mundial Brasil 2014.



