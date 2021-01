Burruchaga se alejó de Independiente y le apuntó a la dirigencia

Jorge Burruchaga, ex DT de Sarmiento de Junín, habló tras su salida como mánager de Independiente y lamentó que el club de Avellaneda "no tiene rumbo", a la vez que apuntó contra la dirigencia, encabezada por Hugo Moyano, porque "no respetó su cargo al tomar decisiones sin consultarlo".



"No me respetaron como mánager, no se me llamó a la reunión y no me preguntaron por la renovación del técnico", reveló, en referencia al actual entrenador, Lucas Pusineri, que quedó en la cuerda floja tras los últimos resultados adversos.

"Cuando me dicen que no vaya a una reunión donde debían elegir al entrenador, me pareció una falta de respeto". Burruchaga manifestó además en diálogo con TyC Sports y en ESPN: "Lamentablemente, Independiente hoy no tiene rumbo. Los dirigentes no pueden estar todo el tiempo en el club y el fútbol te demanda estar siempre. Hay reuniones de comisión y conmigo que debían hacerse y no se hacían, no me gustó eso".



"Ellos (por los dirigentes) tomaron decisiones sin consultarme y sólo había dos caminos: seguir así o irme. Era lógico dar un paso al costado teniendo una responsabilidad y no siendo escuchado", aseveró.



En tanto, Burruchaga reiteró: "A partir de la decisión que tomó la dirigencia sobre el entrenador me dijeron que no vaya a la reunión con el técnico, que no hablara. Me pareció una falta de respeto".



"Vine a Independiente por el club y por la gente, para armar un equipo bueno. Me hubiera gustado traerle a (Lucas) Pusineri los refuerzos que quería, pero no había plata, sólo era para pagar deudas", manifestó.



Además comentó: "La figura del mánager no está bien comprendida. Yo pensaba que sí, que la potestad era mía, que las decisiones eran mías. A la larga los dirigentes se tienen que convencer de que son necesarios los mánagers".



"No me gustó la manera en que me voy, pero antes de ser un estorbo para Independiente doy un paso al costado y cuento las razones por el bien el club", dijo Burruchaga.



También expresó: "Yo quiero creer que me llamaron convencidos, contentos con las ideas que había presentado. Yo llegué sin proyecto porque no conocía a nadie, pero ahora ya estaba para armar una verdadera secretaría, profesionalizando las áreas".