River enfrenta a Palmeiras en búsqueda de una nueva final de Copa Libertadores

Tras el sabor agridulce del empate en el Superclásico ante Boca, el domingo pasado en la Bombonera, River buscará esta noche seguir adelante en su camino a una nueva final de Copa Libertadores, cuando enfrente en el partido de ida por la serie de semifinales al Palmeiras de Brasil.

El encuentro se disputará en Avellaneda, en el estadio "Libertadores de América" de Independiente, desde las 21.30, con arbitraje del uruguayo Leodán González y transmisión por televisión de ESPN.

El "Millonario" llega al choque luego de haber superado con holgura los cuartos de final, ante Nacional de Uruguay, en la víspera de las Fiestas de fin de año.

Ahora, con una buena actuación en el Superclásico ante Boca, como visitante el último sábado, aunque el "Xeneize" le arrebató la victoria sobre el final, en un empate 2 a 2.

El entrenador Marcelo Gallardo concentró al lateral izquierdo Milton Casco, pese a que sufrió una distensión muscular hace apenas 10 días, aunque estaría a disposición para el partido de esta noche. En caso de no llegar, el DT elegiría a Javier Pinola o al chileno Paulo Díaz para reemplazarlo.

Quien no estará presente, es el centroatacante Lucas Pratto, que se fue a préstamo al Feyenoord de Holanda.

Al igual que el conjunto riverplatense, Palmeiras también sufrió lesiones de algunos de sus jugadores en los últimos días, que los mantuvieron en duda hasta último momento para el viaje del domingo por la noche a Buenos Aires.

Con las posibles bajas, sin embargo, Gallardo tendría definido a su once inicial, para mantener la ilusión de ganar su quinto título en el máximo trofeo continental.



Formaciones

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Robert Rojas, Paulo Díaz o Javier Pinola, Pinola o Milton Casco; Enzo Pérez, Ignacio Fernández, Jorge Carrascal, Nicolás De la Cruz; Matías Suárez y Rafael Santos Borré. DT: Marcelo Gallardo.

Palmeiras: Weverton; Gabriel Menino, Luan, Gustavo Gómez, Viña; Danilo o Patrick de Paula, Zé Rafael, Raphael Veiga; Gabriel Veron, Rony y Luiz Adriano. DT: Abel Ferreira.

Estadio: Independiente de Avellaneda. Árbitro: Leodán González (Uruguay). Hora: 21:30. TV: ESPN.