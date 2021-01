Russo rearma el mediocampo para enfrentar mañana a Santos

El entrenador de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo, trabaja a contrarreloj para rearmar el mediocampo, de cara al partido del próximo miércoles ante Santos, desde las 19.15, por la ida en la semifinal de la Copa Libertadores.

Los problemas para el DT están en la zona central del campo, luego de que el colombiano Jorman Campuzano quedara descartado por un problema muscular, tras el Superclásico del sábado en La Bombonera, en el que se retiró expulsado.

Tras los estudios realizados, se determinó que el colombiano tendría una distensión en el músculo posterior de la pierna derecha, pero aún se aguarda el parte oficial.

Mientras tanto, Russo realizó un entrenamiento en el predio que Boca posee en Ezeiza y si bien no hizo movimientos tácticos, empezó a pensar qué sucederá con la formación titular.

Las opciones para reemplazar a Campuzano serían Leonardo Jara y el juvenil Alan Varela, ya que Diego "Pulpo" González no llegaría para el duelo frente al conjunto brasileño, por una contractura en el recto anterior del muslo derecho.

No obstante, el DT "xeneize" podría llevarlo al banco de suplentes y utilizarlo como recambio.

Así, el probable equipo de Boca sería el siguiente: Esteban Andrada; Leandro Jara o Julio Buffarini, Lisandro López, Carlos Izquierdoz y Frank Fabra; Eduardo Salvio, Nicolás Capaldo, Jara o Varela y Sebastián Villa; Franco Soldano y Carlos Tévez.