Lanús igualó con Patronato en Paraná

El granate igualó 1 a 1 y quedó fuera de carrera en la lucha por el primer lugar del Grupo A de la zona Complementación, mientras que para los entrerrianos significó la obtención de su primer punto en esta segunda fase en el debut del entrenador Iván Delfino.

El golazo de tiro libre de Gastón Lodico a la media hora exacta del segundo tiempo le permitía a Lanús conservar al menos algunas esperanzas de clasificarse para la final de la Zona Complementación.

Patronato ayer contó con el debut de Iván Delfino, en su segundo paso por la institución que en cinco fechas no contaba con puntos en su haber.

A los 43 minutos Junior Arias, no quiso ser menos que Lodico y con un bombazo de derecha desde afuera del área también clavó el balón en el ángulo superior derecho del arco rival.

De esta manera Patronato hizo cumplir, aunque a medias, ese viejo adagio futbolero que señala que "técnico que debuta gana", o al menos en el caso de Iván, "al menos no pierde".

Para Lanús, en tanto, esta pérdida de posibilidades no resultó tan dolorosa porque afrontó este juego con un equipo plagado de suplentes y muchos juveniles (se produjo el debut absoluto de José López), pensando en el objetivo de entresemana, cuando disputará la semifinal de ida de la Copa Sudamericana ante Vélez Sarsfield.