“El equipo no baja de los 7 puntos”, dijo el entrenador del Verde, Mario Sciacqua

Tras el final de los 90 minutos entre Sarmiento y Tigre, el director técnico de Sarmiento, Mario Sciacqua dialogó con la prensa en la zona de vestuarios.

“Fue una final porque Tigre también necesitaba del triunfo. En este momento tendría más bronca si el equipo no hubiese respondido como uno espera. En el primer tiempo fuimos muy dominadores. En el segundo tiempo, como pasa en el fútbol, salimos y el rival, por la urgencia del resultado, no agobió un poco con la jerarquía de los jugadores que entraron”, afirmó el entrenador.

“Cuando entró Borasi, Fornari y Caviglia, el equipo fue igual que en la primera etapa de dominador. Dejamos puntos en el camino, pero nos quedan seis en juego. Hace dos partidos que lo dirijo a Sarmiento y tengo que destacar que los chicos contagian a un equipo que te tiene en la línea de cal con la piel de gallina”, destacó.

“El equipo fue con orden y tuvo una estructura. Tácticamente y estratégicamente los pibes hicieron un gran partido. En líneas generales, en el primer tiempo tuvo un buen funcionamiento, más allá lo de Fabio y Albertengo que jugaron hoy (por ayer). Los dos centrales hicieron un gran juego. En líneas generales, el equipo no baja de los 7 puntos”, sostuvo.

“Más allá del arbitraje, sigo insistiendo que dependemos de nosotros mismos y que es una cuestión futbolística. Si empezás a desconfiar de todos, se genera un microclima en los jugadores”, aseguró.

“Les dije a los pibes que el equipo termina bien, pensando en el partido del miércoles. Vuelve el Checho y Garnier puede volver a estar. Tenemos herramientas y a los que les toque entrar lo van a hacer bien”, subrayó.

“Yo tengo mucha fe de que este equipo va a dar mucha pelea y que estamos con la cabeza arriba”, concluyó.