San Lorenzo triunfó en Tucumán

San Lorenzo de Almagro triunfó anoche 3 a 1 en la visita a Atlético Tucumán, por la zona Complementación de la Liga Profesional de fútbol.

"El Ciclón" tuvo buen arranque y en apenas de cinco minutos, Cabral tumbó a Alexander Díaz y Ángel Romero cambió un minuto después el penal por gol, para poner arriba a los de Soso.

De allí en más, el "Decano" tuvo varias chances para llegar a la igualdad pero las desperdició, mientras que en las últimas de la etapa inicial San Lorenzo casi aumenta cuando Gattoni quedó mano a mano, pero se trastabilló y no pudo definir, y después pateó Ángel Romero desde fuera del área, pero se fue pegada al palo.

Y en el arranque del complemento, Atlético tuvo su momento o los de Boedo su minuto fatal: durísima falta de Víctor Salazar (zafó de la roja directa pero no de la segunda amarilla) y su equipo se quedó con uno menos. De ese tiro libre, Leonardo Heredia ganó en lo alto y marcó el empate.

Soso movió el banco, se la jugó por un viejo conocido suyo como "Uvita" Fernández, al que ya dirigió en Defensa y que no jugaba desde febrero por lesión, y el punta le devolvió la confianza: entró con todo y definió bien para poner el 2 a 1.

El partido se hizo vibrante, de ida y vuelta. Atlético va con desesperación por el empate, Donatti casi la mete en contra pero se fue por arriba, Ramírez tuvo la chance de aumentar la ventaja para el "Santo".

Con la adrenalina a full, Juan Ramírez aprovechó muy bien un hueco de la defensa, se llevó la pelota desde la mitad de la cancha, encaró solito a Lucchetti y definió para el 3-1 que deja con vida a San Lorenzo en el torneo.

Unión derrotó a Lanús en Santa Fe

Unión derrotó ayer a Lanús 2 a 0, por la tercera fecha de la Zona Complementación "A" de la Copa Diego Maradona y, si bien depende de otros resultados, mantiene chances de clasificar como primero del grupo.

Fernando Márquez (a los 28 minutos) y Gastón González (a los 4´ del segundo tiempo) anotaron los goles en el estadio "15 de Abril" de Santa Fe, en partido arbitrado por Darío Herrera, juez radicado en Lincoln.

Unión encontró el gol a los 28´, luego de un centro de Gastón González desde la izquierda que se desvió en Guillermo Burdisso y encontró a Márquez en el área, para superar a Lautaro Morales.

En el complemento Unión lastimó a los 4´, con un envío desde la izquierda de González que se metió en el ángulo superior izquierdo del arco de Morales, poniendo el 2 a 0 que iba a ser definitivo.

Ganó Unión y sigue con chances. Lanús se complicó en pos de alcanzar ese objetivo.